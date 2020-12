Donald Trump signe un paquet de secours COVID-19 avec des chèques de stimulation de 600 €

Donald Trump signe le projet de loi de secours contre le coronavirus qui comprend des chèques de 600 €.

Le président Donald Trump a signé le projet de loi de secours COVID-19, qui enverra des chèques de relance de 600 € à la plupart des Américains. La facture signée n’inclut pas les chèques de 2 000 € que le président a appuyés la semaine dernière. Tasos Katopodis / Un projet de loi supplémentaire qui portera les paiements à 2000 € sera voté lundi. «Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter le montant ridiculement bas de 600 € à 2 000 €, ou 4 000 € pour un couple», a déclaré Trump dans une vidéo publiée sur Twitter la semaine dernière. «Les démocrates sont prêts à porter cela à la parole cette semaine par consentement unanime. Faisons le! » La présidente Nancy Pelosi a tweeté en réponse. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas laissé entendre qu’il voterait en faveur du projet de loi. D’autres républicains, cependant, ont exprimé leur soutien à l’inclusion de chèques de paiement direct de 2000 €. Le sénateur Lindsey Graham a récemment tweeté son soutien. « Après avoir passé du temps avec le président @realDonaldTrump aujourd’hui, je suis convaincu qu’il est plus déterminé que jamais à augmenter les paiements de relance à 2000 € par personne et à contester la protection de la responsabilité civile des grandes technologies de l’article 230 », a tweeté Graham vendredi soir. « Les deux sont des demandes raisonnables, et j’espère que le Congrès écoute. Le plus grand gagnant serait le peuple américain. » [Via]