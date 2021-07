Donald Trump peut-il gagner les élections de 2024 sans les réseaux sociaux ?

Comme une mauvaise éruption cutanée, Donald Trump est de retour et fait allusion à une course à l’élection présidentielle de 2024.

L’ancien président a déclaré qu’il avait décidé s’il se présenterait ou non, sans révéler quelle était la décision.

Puis, au cours du week-end, Trump a dominé le sondage de paille pour l’investiture républicaine de 2024 lors de la Conférence d’action politique conservatrice de Dallas, remportant 70 % des voix.

Pourtant, alors que Trump entame un recours collectif contre Facebook, Twitter, Google et YouTube, une question plane sur la prétendue campagne présidentielle de Trump.

Trump peut-il gagner les élections de 2024 sans les réseaux sociaux ?

Trump a été suspendu de Facebook et définitivement banni de Twitter peu de temps après les émeutes du Capitole et est resté hors des plateformes depuis.

Mais mener une campagne politique avec la portée monumentale des médias sociaux de nos jours semble au mieux difficile.

Trump et ses directeurs de campagne peuvent aller de l’avant et exclure Twitter puisque la plate-forme est restée obstinée dans son interdiction. Mais Facebook a toujours huilé la machine Trump et une campagne réussie pourrait être difficile sans elle.

Facebook a joué un rôle clé dans la victoire de Trump en 2016.

Lors de la campagne électorale de Trump en 2016, Facebook a généré la majorité des 250 millions de dollars de collecte de fonds en ligne de la campagne.

Cela ne commence même pas à couvrir le rôle que joue l’algorithme de Facebook dans la création d’une chambre d’écho pour que les partisans de Trump soient envahis de contenu relatif à l’homme d’affaires controversé.

Nous ne pouvons pas non plus oublier le prétendu rôle néfaste de Facebook dans la victoire de Trump en 2016 par le biais de fausses nouvelles et de canulars – des allégations que Mark Zuckerburg de Facebook nie.

Sans médias sociaux, Trump devra lever des fonds ailleurs.

Cela dit, s’il y a une chose, Trump a accès à son argent, même sans l’aide de Facebook.

En fait, son procès contre le géant des médias sociaux est devenu un stratagème pour lever des fonds. L’ancien président du Comité national républicain a envoyé des courriels et des SMS sollicitant des dons dans les minutes qui ont suivi l’annonce du procès.

De même, la campagne Trump n’aura peut-être qu’à fonctionner sans le pouvoir de Facebook pendant si longtemps. L’interdiction initiale de Facebook doit expirer en janvier 2023, laissant suffisamment de temps pour une campagne présidentielle.

Et si vous pensez que la vendetta personnelle de Trump contre la plateforme l’éloignera de Facebook, détrompez-vous. Trump n’a eu aucun problème à continuer à utiliser le site pour son propre profit, même pendant son interdiction.

Save America Joint Fundraising Committee, une coentreprise entre le PAC de direction Save America de Trump et son PAC Make America Great Again, a dépensé 3 506 € en publicités Facebook en juin 2021, annonçant un rassemblement à venir et demandant des dons.

Trump a toujours le pouvoir sur les réseaux sociaux.

Les interdictions de médias sociaux de Trump ont également fait de lui une sorte de martyr parmi ses partisans, comme l’avait prédit l’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich.

Des études montrent que l’ancien contenu de Trump continue d’attirer des likes et des partages lorsqu’il est republié par d’autres. Trump n’a même pas besoin de gérer ses propres réseaux sociaux lorsque ses partisans diffuseront son message pour lui.

Des applications de médias sociaux alternatives comme Parler ou Telegram ont découvert une nouvelle popularité à la suite de l’interdiction de Trump et bien qu’il n’ait pas encore fait une apparition personnelle sur ces applications, elles peuvent être une source viable de promotion des médias sociaux.

L’ancien porte-parole de Trump, Jason Miller, a même lancé sa propre plate-forme de médias sociaux, GETTR, avec pour mission de « combattre la culture de l’annulation, promouvoir le bon sens, défendre la liberté d’expression, défier les monopoles des médias sociaux et créer un véritable marché d’idées ».

Miller a déclaré qu’il accueillerait Trump sur la plate-forme. On ne sait pas si ces services rivaliseront avec le type d’influence que Trump avait sur Facebook et Twitter, mais l’ancien président n’aura certainement pas à recourir à la distribution de dépliants s’il se présente en 2024.

