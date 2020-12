Donald Trump passe les dernières semaines au pouvoir pour saper les droits des LGBT +

Le président Lame Duck, Donald Trump, utilise les derniers jours de son administration pour faire adopter une règle qui mine les protections contre la non-discrimination LGBT +.

Le président sortant de plus en plus désespéré n’a plus que 42 jours de son mandat, mais les agents républicains ne laissent pas de temps à perdre à pousser à travers de nouvelles mesures extrêmes et préoccupantes.

Une règle émise par le Bureau des programmes fédéraux de conformité des contrats du ministère du Travail cherche à saper de grandes parties du décret de Barack Obama qui interdisait la discrimination anti-LGBT + parmi les entrepreneurs fédéraux.

En vertu des règles précédentes, les organisations à but non lucratif confessionnelles bénéficiaient d’une exemption, ce qui signifie qu’elles ne seraient pas obligées d’opérer contre les enseignements de leur foi. Cependant, les changements imposés par l’administration Trump appliquent également l’exemption fondée sur la foi aux entreprises à but lucratif. Des millions d’Américains sont employés par des entrepreneurs fédéraux à but lucratif.

Les responsables de Donald Trump affirment que la nouvelle règle protégera «l’identité religieuse».

Le changement signifie que les entreprises sont libres de prendre des contrats gouvernementaux tout en discriminant les employés LGBT + au motif qu’ils ne sont pas des «individus d’une religion particulière».

Le secrétaire au Travail Eugene Scalia, le fils du défunt et notoirement anti-LGBT + juge de la Cour suprême Antonin Scalia, a déclaré dans un communiqué de presse: «Les organisations religieuses ne devraient pas avoir à craindre que l’acceptation d’un contrat fédéral ou d’un sous-contrat les oblige à abandonner leur caractère ou identité religieuse.

«Cette règle donne plein effet à la protection des organisations religieuses par le décret 11246.»

Alphonso David, président de Human Rights Campaign, a déclaré: «Au cours de ses dernières semaines, l’administration Trump-Pence a choisi de donner la priorité à l’élimination des protections existantes pour les personnes LGBTQ, les femmes et les minorités religieuses.

«Cette action de l’administration est manifestement offensante, inutile et tout simplement inacceptable, ce qui est encore aggravé par le fait qu’ils tentent de le bloquer pendant une session de canard boiteuse.

«Depuis son entrée en fonction, l’administration a travaillé 24 heures sur 24 pour déshumaniser et rabaisser les personnes LGBTQ tout en déformant la loi pour justifier la création d’une licence pour discriminer les personnes, notamment sur la base de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle.

Joe Biden a exhorté à annuler la règle « imparfaite et dangereuse » en janvier.

David a ajouté: «Les gens ont parlé et ils veulent un leadership pro-égalité – l’administration Trump-Pence doit retirer cette règle finale imparfaite et dangereuse et arrêter ses attaques contre les personnes LGBTQ.

«Dans le cas contraire, la Human Rights Campaign est prête à travailler aux côtés de la nouvelle administration Biden-Harris pour renverser cette réglementation discriminatoire et garantir que les employés des entrepreneurs fédéraux ont un lieu de travail exempt de discrimination.

Rachel Laser, des Américains unis pour la séparation de l’Église et de l’État, a déclaré: «Il est inadmissible, bien que peu surprenant, que l’administration Trump boiteux élargisse la capacité des entrepreneurs fédéraux – qui emploient un cinquième de la main-d’œuvre américaine – à utiliser le tournesol religieux des tests pour embaucher ou licencier des employés pour des emplois payés avec l’argent des contribuables. Il est particulièrement impitoyable que l’administration Trump fasse progresser cette politique au milieu d’une santé publique mondiale et d’une crise économique.

«Le droit constitutionnel à la liberté de religion promet à chacun le droit de vivre sa vie en toute sécurité que le gouvernement les traitera également, quel que soit leur système de croyance.

«La nouvelle règle du ministère du Travail, cependant, renverse cette valeur américaine fondamentale et met en danger les emplois d’innombrables personnes parce qu’elles ne partagent pas les opinions religieuses ou ne respectent pas le code de conduite religieux d’un entrepreneur du gouvernement.

«Comme tant d’autres édictées par l’administration Trump, cette règle met particulièrement en danger les travailleurs LGBTQ, les femmes, les minorités religieuses et les personnes non religieuses.»

Laser a ajouté: «Le 4 novembre, les électeurs ont rejeté ce type de discrimination fondée sur la religion qui a été soutenue par l’administration Trump et les alliés nationalistes chrétiens du président. Cette règle est un ultime effort de l’administration sortante pour ignorer la volonté du peuple et cimenter un héritage consistant à utiliser la liberté religieuse comme une épée pour nuire aux gens, plutôt que comme un bouclier pour nous protéger tous.

«Nous exhortons l’administration Biden-Harris à restaurer et à protéger la liberté religieuse et à redresser les torts de l’administration Trump, notamment en ordonnant au ministère du Travail de commencer immédiatement le processus de révocation de cette règle.»