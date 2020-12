Donald Trump pardonne au producteur de hip-hop Weldon Angelos

Le président Donald Trump a gracié le producteur de hip-hop Weldon Angelos.

Le producteur de hip-hop Weldon Angelos est le dernier Américain à recevoir une grâce présidentielle de Donald Trump avant sa prochaine sortie de la Maison Blanche en 2021. Tasos Katopodis / « C’est formidable d’avoir été entièrement gracié par le président des États-Unis », a écrit Angelos dans la légende d’un post Instagram réagissant à la nouvelle. « Maintenant, il est temps pour plus de pardons et de commutations. » Angelos a été condamné à 55 ans de prison en 2004 après avoir vendu pour 350 € de marijuana à un policier en civil alors qu’il possédait une arme à feu. Il a refusé un accord de plaidoyer de 15 ans et a ensuite été reconnu coupable de 13 chefs d’accusation. «Il devait fournir des moyens à sa famille et à lui-même», a déclaré Snoop Dogg à propos de l’affaire en 2017. «Ce n’était pas comme si c’était un crime violent qu’il commettait – il ne faisait que bousculer. Le juge Paul Cassell a écrit une lettre ouverte au président Barack Obama, en 2016, disant que la sentence était beaucoup trop sévère: «La sentence était injuste, peu cruelle et même irrationnelle … parce que ses appels ont été épuisés, la seule solution pour Angelos est une commutation présidentielle. Je vous exhorte à commuer rapidement sa peine. Avant sa dure condamnation, Angelos a travaillé sur Snoop Dogg’s We From the LBC Bande son en 2004. [Via]