Donald Trump ne pourrait pas arrêter de penser à se pardonner

Les présidents sont théoriquement autorisés à se pardonner de tout crime fédéral.

Le président Donald Trump a récemment perdu l’élection présidentielle des États-Unis et, bien qu’il tente actuellement de faire annuler les résultats, il semble qu’il y ait fort à parier qu’il quittera la Maison Blanche le 20 janvier de l’année prochaine. Le temps de Trump au pouvoir a certainement été plein de scandales et bien qu’il ait une masse massive de soutiens, il était clair que la grande majorité des Américains en avait assez des singeries du président, en particulier compte tenu de sa réponse au COVID-19. Maintenant, il semblerait que Trump planifie déjà ses prochains mouvements. En fait, selon CNN, d’anciens responsables proches de Trump ont récemment révélé que ces quatre dernières années, il était devenu obsédé par les grâces présidentielles. En fait, Trump se demande s’il doit ou non se pardonner pour tout crime fédéral. Chip Somodevilla / Getty Images «Une fois qu’il en a entendu parler, il était obsédé par le pouvoir des pardons. J’ai toujours pensé qu’il aimait aussi ça parce que c’était une façon de lui rendre service », a expliqué le responsable. Des sources proches de la Maison Blanche ne sont toujours pas convaincues que Trump accepterait la grâce, car ce serait finalement un aveu massif de culpabilité. Sans oublier que les pardons présidentiels ne concernent que les crimes fédéraux, ce qui signifie que Trump pourrait encore faire l’objet d’une enquête en relation avec des poursuites en cours à New York et à l’étranger. Inutile de dire que les prochains mois vont être un tourbillon d’émotions pour le président. [Via]