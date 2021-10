Donald Trump Jr. vend des t-shirts se moquant d’Alec Baldwin après un incident de rouille

Vendredi, lorsque l’acteur a tiré avec une arme à feu sur le tournage du western, le directeur de la photographie Hutchins, 42 ans, a été tué et le réalisateur Joel Souza a été blessé.

Baldwin a depuis publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que son » cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui connaissaient et aimaient Halyna « .

Ces derniers jours, il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager un certain nombre de mèmes et de messages sur l’incident, dont un qui montrait Homer Simpson avec une arme à feu et disait: « Regardons tous Alec Baldwin blâmer l’arme. »