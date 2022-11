Donald Trump dit qu’il ne reviendra pas sur Twitter après qu’Elon Musk ait rétabli le compte de l’ancien président américain

in

22 novembre 2022 10:54:26 IST

Après avoir mené un sondage auprès de ses followers, Elon Musk a réintégré le compte de l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump. Parmi les quelque 15 millions d’adeptes de Musk qui ont voté dans le sondage, environ 52 % étaient favorables à la réintégration. Cependant, il semble que Trump ne soit pas intéressé à revenir sur la plate-forme.

Le compte Twitter de Trump comptait plus de 88 millions d’abonnés avant son interdiction le 8 janvier 2021 pour les émeutes de Capitol Hill et l’insurrection du 6 janvier 2021. Après la levée de l’interdiction, les Tweets de Trump ont été restaurés, mais pas ses abonnés. Cependant, le compte de Trump a commencé à accumuler des abonnés et comptait près de 100 000 abonnés lundi à 8h30.

S’exprimant lors d’un panel lors de la réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine, l’ancien président américain a déclaré qu’il ne souhaitait pas revenir sur la plate-forme, déclarant : « Je ne vois aucune raison à cela ».

Trump a déclaré qu’il continuerait à utiliser sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social. La plate-forme, qui est une version de droite de Twitter, a été développée par Donald Trump et son équipe du Trump Media & Technology Group.

Trump a déclaré qu’il avait un meilleur engagement des utilisateurs que Twitter sur Truth Social et que la plate-forme fonctionnait « phénoménalement bien ».

Truth Social est la principale ligne de communication directe de Trump avec ses abonnés depuis qu’il a commencé à publier régulièrement sur l’application en mai. Au fil des ans, Trump a utilisé Truth Social pour promouvoir ses alliés, critiquer ses opposants et défendre sa réputation au milieu d’un examen juridique par des enquêteurs d’État, du Congrès et fédéraux. Il compte plus de 4,5 millions de followers sur la plateforme.

Trump a également déclaré que bien qu’il ait toujours aimé Musk et l’ait félicité pour avoir rétabli son compte, il a également déclaré que Twitter souffrait de bots, de faux comptes et que les problèmes auxquels il était confronté étaient « incroyables ».

Le refus de Trump de rejoindre Twitter doit être un grand soulagement pour les annonceurs. L’une des plus grandes craintes de la plupart des marques et des annonceurs sur Twitter était que Musk annule l’interdiction de certaines personnalités controversées, dont Trump, qui a récemment a lancé sa candidature pour se présenter à nouveau à la présidence américaineen 2024.

Quand Musk a pris le contrôle de Twitter, il a rassuré les utilisateurs et les annonceurs que toute décision concernant la réintégration des comptes bannis serait faite avec considération par un conseil de modération de contenu composé de personnes ayant des «points de vue très divers» et aucune réintégration de compte ne se produirait avant la convocation du conseil.

Fait intéressant, Musk a licencié une grande partie des modérateurs de contenu lorsque il a licencié la moitié des employés de Twitter et tiré plus plus de 4000 modérateurs de contenus contractuels. De toute évidence, il n’y a eu aucune nouvelle information sur le processus ou le conseil de modération.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂