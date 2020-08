Donald Trump: Ces célébrités sont contre lui

24/08/2020 à 12h57

Donald Trump aime la musique de Neil Young. Mais l’enthousiasme est unilatéral – la rock star se bat contre le président américain.

Sinon, Trump n’a presque pas de fans dans la scène pop. Kid Rock sauvera-t-il son congrès musicalement? Donald Trump osera-t-il à nouveau jouer “Rockin ‘In The Free World” de Neil Young? Lors de la conférence du parti républicain de quatre jours à Charlotte, en Caroline du Nord, le vétéran du folk rock va probablement se réveiller ces jours-ci. Parce que le chanteur et guitariste de 74 ans du “Heart Of Gold” a intenté une action en justice contre l’équipe Trump parce qu’ils ont utilisé à plusieurs reprises leurs chansons pendant la campagne électorale.

Un amour non-réciproque

Lors de la deuxième “Messe du Couronnement” de Trump après 2016, Young ne voudra certainement pas entendre la chanson de la liberté. Selon son ancien directeur de campagne Corey Lewandowski, l’homme de la Maison Blanche est fan du chanteur canadien. Young se montre toujours ingrat – par exemple, lorsqu’il a récemment accepté la citoyenneté américaine pour pouvoir voter contre le républicain le 3 novembre.

Trump et la musique pop – cela restera probablement une histoire d’amour unilatérale. Probablement aucun autre président n’a rencontré autant de rejet ouvert de la scène que l’homme avec la casquette rouge MAGA (pour “Make America great again”). Les fans de musique frémissent en se souvenant de l’inauguration de Trump en janvier 2017. L’événement sombre devant le Capitole n’a pu que rassembler une pop star pour l’hymne national: Jackie Evancho, qui est arrivé deuxième de l’émission de talents “America’s Got Talent”, a finalement fait le travail .

La liste des refus est longue

À titre de comparaison: huit ans plus tôt, la probablement plus grande chanteuse de soul de toutes, Aretha Franklin, a chanté lorsque le premier président noir américain Barack Obama a pris ses fonctions. Il a, à son tour, présenté des goûts musicaux progressifs dans les listes de lecture au cours de son mandat, alors que l’on sait peu de choses sur les préférences de Trump – suspicion: musique country conservatrice.

Dès 2016, les médias libéraux se moquaient de publier une longue liste de musiciens qui refusaient de se produire pour Trump ou (souvent en vain) refusaient de lui refuser leurs chansons. Tout récemment, le magazine «Vulture» a répertorié 17 éminentes «victimes énervées» du président. Nom numéro un: Neil Young, qui appelle désormais également à l’élection du démocrate Joe Biden dans la chanson “Lookin ‘For A Leader”.

Seuls trois musiciens connus veulent chanter

La liste des fans de Trump dans le rock et la pop, en revanche, reste gérable. Deux anciens partisans républicains bien connus sont également décédés cette année: le barde country Charlie Daniels à 83 ans et le chanteur-compositeur Kenny Rogers à 81 ans. Trois musiciens très différents sont souvent désignés comme fans de Trump: l’excentrique pionnier du hip-hop et futur président Kanye West (43 ans), qui a déjà été invité à la Maison Blanche par l’actuel titulaire; Ted Nugent (71 ans), fanatique des armes à feu et rockeur de l’extrême droite; et le rappeur rock Kid Rock (49 ans), qui a remporté plusieurs prix de musique.

Kid Rock (de son vrai nom: Robert James Ritchie) est un fidèle partisan républicain depuis des lustres. Après l’élection de Trump, il a vendu un t-shirt avec l’imprimé copieux «Dumbfuckistan» – sur le devant, les États américains qui n’avaient pas voté pour son héros en 2016 ont été montrés. L’enthousiasme ne semble pas décliner: en mars 2019, Kid Rock a été vu jouer au golf avec le président – portant un pantalon à la manière du drapeau américain. Il a écrit sur Twitter: “Quel grand homme, si terre à terre, et il est si drôle!”

Michael Stripe s’excuse en 14 langues

La plupart des musiciens, cependant, ne trouvent Trump ni génial ni drôle. Par exemple, l’ancien chanteur du groupe REM, Michael Stipe, a été profondément secoué par l’élection de 2016 lors d’une interview avec l’agence de presse allemande à Berlin. «J’ai acheté un T-shirt à New York, dit-il 14 langues: “Je suis désolé pour notre président”. En tant qu’Américain, je ne pourrais guère avoir plus honte que maintenant. “

La rock star Bruce Springsteen, qui est également populaire auprès de nombreux électeurs de Trump, a publié la vidéo politiquement active “The Rising” la semaine dernière juste à temps pour la convention électorale des démocrates américains. Il montre des scènes chaotiques des années Trump – et à la fin Biden avec des mots d’espoir. Après la mort de l’Afro-américain George Floyd par des violences policières brutales en mai, Springsteen s’était déjà exprimé extrêmement critique à l’égard du président sortant.

Kid Rock vous aidera-t-il?

La lauréate d’un Grammy Award Billie Eilish (18 ans) a également fait une apparition à la conférence du Parti démocrate à Milwaukee / Wisconsin. À l’instar de son collègue Taylor Swift, qui a connu un succès similaire sur Twitter, elle a appelé Trump à voter contre: «Nous avons besoin de dirigeants qui résolvent des problèmes comme le changement climatique et Covid et ne les nient pas. Des dirigeants qui luttent contre le racisme systémique et les inégalités. »La nouvelle chanson d’Eilish« Mon avenir »ne devrait pas non plus être destinée aux fans de Trump qui veulent encourager la musique pendant le Congrès du Parti républicain dans l’État du sud de la Caroline du Nord. Peut-être que Kid Rock peut vous aider après tout. Son dernier album date d’il y a presque trois ans, mais porte le titre “Sweet Southern Sugar”, ce qui convient au lieu.

