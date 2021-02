Dans ce qui doit venir comme tel coup dur pour la communauté des acteurs, l’ancien président américain Donald Trump a démissionné de la Screen Actors Guild (SAG).

Cette décision intervient après que le syndicat a menacé d’expulser le Seul à la maison 2: perdu à New York star pour avoir incité à l’émeute du Capitole en janvier, qui a fait cinq morts.

Cependant, dans un geste très Trump, la personnalité controversée a plutôt choisi de démissionner volontairement du SAG avec une lettre à la présidente du syndicat Gabrielle Carteris.

«Je vous écris aujourd’hui au sujet de la soi-disant audition du comité de discipline visant à révoquer mon adhésion syndicale. la correspondance élégante commence.

« Bien que je ne connaisse pas votre travail, je suis très fier de mon travail sur des films tels que Seul à la maison 2, Zoolander et Wall Street: l’argent ne dort jamaiss; et émissions de télévision, y compris Le prince frais de Bel-Air, Saturday Night Live, et bien sûr, l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision, L’apprenti – pour en nommer quelques uns! »

Crédit: PA

Trump poursuit en disant qu’il a « grandement aidé » le secteur des nouvelles du câble « mourant », avant d’appeler leur menace d’expulsion « une tentative flagrante d’attirer l’attention des médias libres [their] triste record en tant que syndicat ».

« Votre organisation a fait peu pour ses membres, et rien pour moi – à part collecter des cotisations et promouvoir des politiques et des idées non américaines dangereuses », a-t-il poursuivi.

« Je ne souhaite plus être associé à votre syndicat. A ce titre, cette lettre a pour but de vous informer de ma démission immédiate de SAG-AFTRA. Vous n’avez rien fait pour moi. » A lire : Les vraies pensées de Harrison Ford sur Solo révélées par le réalisateur Ron Howard

SAG a répondu à la lettre de manière parfaitement et simplement succincte.

La guilde a écrit seulement en disant: « Merci. »

Les membres du conseil d’administration ont voté que Trump avait violé les directives de la guilde avec « une campagne imprudente de désinformation visant à discréditer et finalement à menacer la sécurité des journalistes, dont beaucoup sont membres du SAG-AFTRA ».

« Donald Trump a attaqué les valeurs que cette union tient les plus sacrées – la démocratie, la vérité, le respect de nos compatriotes américains de toutes races et confessions et le caractère sacré de la presse libre », a déclaré Carteris.

« Il y a une ligne droite allant de son mépris aveugle pour la vérité aux attaques contre les journalistes perpétrées par ses partisans. »

David White, directeur exécutif national de SAG-AFTRA, a ajouté: «Notre rôle le plus important en tant que syndicat est la protection de nos membres.

« La triste vérité est que les paroles et les actions de cet individu au cours des quatre dernières années ont causé un préjudice réel à nos membres journalistes de radiodiffusion. »