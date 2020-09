Donald Trump a décrit les soldats tombés au combat comme des perdants

05.09.2020 à 09h32

Avec cette déclaration, le président américain Donald Trump pourrait même voter pour le conflit entre ses électeurs. Comme les anciens employés l’ont maintenant révélé, il a appelé les soldats américains tombés dans les perdants de la Première Guerre mondiale.

Chaque fois que vous pensez que Donald Trump (74 ans) ne peut plus vous choquer, il assomme une nouvelle chose. Cette fois, il a fait un témoignage très controversé sur les soldats tombés au combat.

Car contrairement à ce qui est d’usage aux USA, il n’a pas appelé les héros décédés, mais plutôt les perdants. Mais seulement à huis clos, bien sûr.

Quatre anciens employés déballent

Lorsque le président Donald Trump a annulé une visite au cimetière américain de l’Aisne-Marne près de Paris en 2018, il a blâmé Rain pour la décision de dernière minute, affirmant que “l’hélicoptère ne peut pas voler” et que les renseignements ne l’y conduiront pas. aurait. Le magazine américain “The Atlantic” prétend maintenant avoir découvert que les deux allégations n’étaient pas vraies.

Quatre sources secrètes auraient déclaré aux journalistes que Trump avait déclaré le matin de la visite prévue: «Pourquoi devrais-je aller dans ce cimetière? Il est plein de perdants. “

Pas de respect pour les soldats

L’histoire semble crédible dans la mesure où ce n’est pas le premier commentaire de Trump dans ce sens. Lors de la lutte pré-baleine en 2015, il s’est moqué de son collègue du parti républicain John McCain.

Le regretté sénateur a passé plus de cinq ans comme prisonnier de guerre au Vietnam. Mais cela ne fait pas de lui un héros de guerre pour Trump, car il «aime les gens qui n’ont pas été capturés».

Lors de la lutte pré-baleine en 2015, il s'est moqué de son collègue du parti républicain John McCain. Le regretté sénateur a passé plus de cinq ans comme prisonnier de guerre au Vietnam. Mais cela ne fait pas de lui un héros de guerre pour Trump, car il «aime les gens qui n'ont pas été capturés».

Trump avait peur pour ses cheveux

On dit également qu’il n’avait tout simplement pas envie de visiter parce qu’il craignait que le temps agité et pluvieux ne lui ébouriffe les cheveux, ce qui semble malheureusement plus réaliste que de dire que ses propres services secrets n’auraient pas pu le conduire au cimetière.

Son comportement irrespectueux aurait maintenant pu briser le cou du président pour de bon. Le hashtag #trumphatesveterans est à la mode sur Twitter depuis la publication de l’article.

Trump riposte sur Twitter

Comme on en a l’habitude de sa part, le président ne permet pas à de telles accusations de rester longtemps sur lui. Comme toujours, il a contre-attaqué sur Twitter. Il a écrit:

«Atlantic Magazine est en train de mourir comme la plupart des magazines. Alors ils inventent une fausse histoire pour garder une certaine pertinence. L’histoire a déjà été réfutée, mais c’est ce à quoi nous nous heurtons. Tout comme ces faux articles de dossier. Vous vous battez et vous vous battez et vous vous battez, et à un moment donné, les gens se rendent compte que c’était une fraude totale! “

En fait, l’histoire n’a pas encore été réfutée. L’auteur et ses quatre sources s’en tiennent à leurs déclarations. La question se pose maintenant, laquelle des deux parties dit la vérité.