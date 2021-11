Donald Trump a déclaré qu’Alec Baldwin avait « quelque chose à voir avec » le tournage

Donald Trump a déclaré qu’il pensait que le « travail de fou » d’Alec Baldwin « avait quelque chose à voir avec » le tournage qui s’est produit sur le tournage du film qu’il tournait.

L’acteur hollywoodien a accidentellement abattu et tué la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, sur le tournage de Rouiller avec un pistolet à hélice, blessant également le réalisateur Joel Souza.

Alec Baldwin. Crédit : Alamy

Je parle maintenant à Chris Stigall de Le podcast de Chris Stigall, Trump a déclaré: « C’est un gars troublé. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Je l’ai observé pendant des années. Il se bagarre avec les journalistes.

« C’est un coucou, c’est un dingue. Et généralement, quand il y a quelqu’un comme ça, vous savez, à mon avis, il y est pour quelque chose. »

L’incident a été décrit par beaucoup comme un « accident tragique » et dans les rapports de police, Baldwin, 63 ans, a affirmé qu’on lui avait dit que l’arme n’était pas chargée.

Mais Trump est resté d’avis que l’acteur s’était comporté de manière irresponsable, ajoutant: « Mais si rien d’autre, comment prenez-vous une arme à feu et juste, qu’elle soit chargée ou non chargée, comment prenez-vous une arme à feu, pointez-la sur quelqu’un qui n’est pas même dans le film et pointez-le simplement sur cette personne et appuyez sur la gâchette et maintenant elle est morte ? »

Crédit : Marjorie Kamys Cotera/Bob Daemmrich Photography / Alamy Banque D’Images

L’ancien POTUS de 75 ans a poursuivi en disant: « Aussi mauvais qu’il ait pu être conservé, ce qui signifie que vous connaissez les personnes qui s’occupent de l’équipement et des armes à feu et de tout le reste … Mais même s’il était chargé, et c’est une chose étrange – peut-être qu’il l’a chargé. »

Suite aux commentaires faits par Trump, Baldwin a partagé un article d’actualité sur son compte Instagram qui comportait le titre : « Trump Floats Reckless Claim ‘Troubled’ Alec Baldwin Intentionally Shot ‘Rouiller« Directeur de la photographie ».

Il n’a pas sous-titré le message, mais de nombreuses personnes n’ont pas tardé à lui répondre en lui disant de ne pas devenir l’ancien président.

Une personne a écrit : « Ne faites pas Alec… ne lui faites plus de publicité. Nous savons qui et ce qu’il est. Plus important encore, nous vous connaissons et nous connaissons votre cœur.

Un autre a ajouté : « Son plus bas n’est jamais son plus bas. Détestable ! »