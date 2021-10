Donald Sutherland et Jaeden Martell rejoignent le film de Stephen King Mr. Harrigan’s Phone

L’amour de Netflix pour Stephen King est sur le point de se poursuivre avec un nouveau film basé sur la nouvelle Le téléphone de M. Harrigan du maître de l’horreur Si ça saigne collection. Suite à l’adaptation réussie de Dans les hautes herbes, basé sur l’histoire de King co-écrite par son fils Joe Hill, et 1922, Le téléphone de M. Harrington sera adapté et réalisé par John Lee Hancock et mettra en vedette Donald Sutherland dans le rôle éponyme aux côtés de Jaeden Martell. Le film sera produit par le PDG de Blumhouse Jason Blum et histoire d’horreur américaine créateur Ryan Murphy et la production devrait démarrer ce mois-ci dans le but d’une sortie en 2022.

L’histoire de King tombe dans le territoire familier d’un jeune garçon (Jaeden Martell) se lier d’amitié avec un homme plus âgé et reclus avec un secret (Donald Sutherland), un point d’intrigue que l’auteur a déjà utilisé à bon escient dans Coeurs en Atlantide, Élève d’Apt et d’autres. Dans Le téléphone de M. Harrigan Craig est un jeune garçon vivant dans le cadre habituel d’une petite ville, qui forme une amitié basée sur l’amour des livres avec le milliardaire rarement vu M. Harrigan. Quand Harrigan meurt, il est enterré avec un iPhone, et Craig découvre bientôt que parfois chaque chose morte n’est pas toujours partie, et il est capable de communiquer avec son vieil ami via le téléphone qui l’a accompagné dans la tombe.

Le projet rejoint une liste de films et de séries télévisées King en développement qui peuvent presque rivaliser avec ceux de Marvel, y compris des remakes de Allume-feu, la moitié sombre et Lot de Salem, et de toutes nouvelles adaptations telles que La fille qui aimait Tom Gordon, d’une Buick 8, Overlook, The Institute et le long en développement Le Talisman. Alors qu’un certain nombre des premières adaptations de King n’ont pas réussi à atteindre le but, la dernière décennie a vu ce changement ainsi qu’une résurgence du genre d’horreur en général, en partie grâce à la sortie de Blumhouse et de leur Activité paranormale et La purge franchises, ainsi que les plus récents Halloween trilogie et le prochain remake de Firestarter.

Les pistes de Le téléphone de M. Harrigan ne sont pas non plus étrangers au travail de Stephen King. Donald Sutherland a joué le rôle de Richard Straker dans la mini-série de 2004 basée sur Lot de Salem, un rôle qui devrait être joué par la star de Game of Thrones, Pilou Asbaek, dans la nouvelle adaptation sur grand écran de l’histoire des vampires. Jaeden Martell a eu une introduction impressionnante au monde de King, jouant le rôle de Bill Denbrough dans le remake de 2017 de CE quand il n’avait que 14 ans, et la suite Informatique : Chapitre deux quelques années plus tard.

Avec la production apparemment prête à démarrer, il est probable que nous verrons le film arriver sur Netflix vers le troisième trimestre de 2022 au plus tôt, mais si vous ne pouvez pas attendre pour obtenir un correctif King, il y a beaucoup de précédents du maître. films et séries disponibles sur une variété de plateformes de streaming cet Halloween, y compris les deux parties de CE, Apple TV Le stand et le remake 2019 de Séminaire pour animaux de compagnie pour n’en nommer que quelques-uns. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

