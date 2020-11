Donald Glover dit que la saison 3 et la saison 4 d’Atlanta sont les meilleures télévisions créées

« Seuls les Sopranos peuvent nous toucher », affirme le protagoniste et créateur de la série

Soyons honnêtes: Atlanta Ce n’est pas la série la plus réussie de ces derniers temps en termes d’audience, même si c’est dans la qualité de ses scripts. La fiction créée par Donald Glover, qui en est également le protagoniste, est l’un des meilleurs produits audiovisuels de la décennie, et FX, chaîne dans laquelle elle est diffusée, la chouchoute comme elle le mérite après avoir a remporté plusieurs Emmy Awards et autant de Golden Globes entre 2016 et 2018. Maintenant bien, Qu’en est-il des troisième et quatrième saisons attendues qui devaient être tournées en même temps?

le les enregistrements débuteront en janvier 2021 après plusieurs mois paralysés par la pandémie de coronavirus qui a bouleversé l’industrie audiovisuelle du monde entier. Et ce retour tant attendu soulève nos attentes avec les dernières déclarations qu’il lui-même Donald Glover nous a transmis à travers son profil Twitter: « pendant que je suis là, je vous dis: Les saisons 3 et 4 d’Atlanta seront la meilleure télévision jamais créé. Les Sopranos Ce sera la seule série qui puisse nous toucher« .

Maintenant bien, Qu’est-ce qui a ébloui les critiques et les téléspectateurs à Atlanta? Cette comédie est brillante et frappe tout ce que les autres séries du genre échouent: c’est original. S’il existe des projets humoristiques qui tentent d’innover, et finalement échouent, Atlanta oui, et de quelle manière. Pour cette raison, nous ne pouvons que prier pour que les mois de tournage passent vite et nous verrons bientôt ce que les troisième et quatrième saisons de Atlanta.

