Donald Faison jouera le professeur Utonium dans le redémarrage des Powerpuff Girls

Donald Faison rejoint officiellement le casting du très attendu Filles Powerpuff redémarrer dans le rôle du professeur Drake Utonium.

Selon Variety, la nouvelle série d’action en direct – désormais intitulée Powerpuff – différera légèrement de la série d’animation OG de Cartoon Network.

La renaissance se concentrera sur les trois super-héros en tant que « vingt-cinq désillusionnés qui ne ressentent pas le fait d’avoir perdu leur enfance à cause de la lutte contre le crime », mais doivent décider de se réunir ou non lorsque le monde en a soudainement plus que jamais besoin.

Le professeur Utonium de Faison est apparemment appelé à être décrit comme « excentrique, débonnaire et un pincement narcissique ».

« C’est un génie scientifique qui est immensément fier des trois filles extraordinaires qu’il a créées dans son laboratoire. Fixant une crise de la quarantaine, il est déterminé à réparer ses relations avec ses filles désormais adultes », indique la description de la publication.

La série animée a suivi les Powerpuff Girls quand elles étaient petites. Crédit: Cartoon Network

Nous avons déjà eu un redémarrage de la série, qui a été lancée en 2016 et s’est terminée en 2019, mais cette nouvelle série sortira Buttercup, Blossom et Bubbles de la sphère animée pour entrer dans l’arène du live-action.

Basé sur le succès et le battage médiatique des films d’action en direct de Disney comme Aladdin, la belle et la bête et Mulan, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi une série comme celle-ci pourrait être une véritable mine d’or.

Gommages et Désemparés La star Faison rejoindra Chloe Bennet, qui a été choisie pour le rôle de Blossom, Dove Cameron, qui jouera Bubbles, et Yana Perrault qui a été choisie pour Buttercup. A lire : Jared Leto veut reprendre son rôle dans "Blade Runner 2049"

Selon Variety, Blossom, qui était auparavant une « enfant courageuse, consciencieuse, Little-Miss-Perfect et titulaire de plusieurs diplômes d’études supérieures – a réprimé le traumatisme des enfants-super-héros », ce qui l’a laissée se sentir « anxieuse et recluse ».

Elle espère diriger à nouveau la troupe, mais cette fois elle veut le faire selon ses propres conditions.

Powerpuff Girls. Crédit: Cartoon Network

Quant à Sweet Bubbles, alors qu’elle «scintille encore à l’âge adulte … son extérieur charmant cache une dureté et un esprit inattendus».

«Au départ, elle est plus intéressée à retrouver sa renommée qu’à sauver le monde, mais elle pourrait bien nous surprendre, nous et elle-même», lit-on dans la description.

Buttercup rugueux et dur est passé d’un enfant franc et rebelle à un adulte maintenant « essayant de se débarrasser de son identité Powerpuff Girl et de vivre une vie anonyme ».