Don Tetto retourne au Mexique pour du rock et des tacos

Interview exclusive

Dans une interview exclusive avec Spoiler, les membres du groupe ont évoqué le plaisir de revenir au Mexique avec une tournée spéciale.

Don Tetto retourne au Mexique pour faire plaisir à ses fans. (Photo: Spoiler)

C’était en août 2021 lorsque nous avons interviewé les membres de Don Tetto via Zoom. Le gang était confiné en Colombie, leur pays d’origine. A cette occasion, ses membres ont déclaré qu’ils avaient hâte de revenir sur scène, qu’ils manquaient de jouer avec le public. L’un de leurs souhaits était de partir en tournée pour présenter leurs nouveaux matériaux en direct et l’un des pays qu’ils avaient envie de visiter était le Mexique. Quatre mois plus tard, ce désir est une réalité.

Diego Pulecio, Carlos Leongómez, Jaime Valderrama et Jaime Medina sont revenus sur le territoire mexicain après plusieurs années et après s’être réinventés après la pandémie. « Au cours de ces mois, Don Tetto a mûri musicalement. Le son a changé. Maintenant, nous sommes plus présents dans ce que nous faisons, c’est-à-dire que nous nous concentrons davantage sur ce que nous faisons maintenant et non sur ce que nous avons cessé de faire hier ou que nous devons faire demain. Nous sommes convaincus que nous devons vivre, nous sommes plus forts », ils commentent.

Malgré les périodes de confinement et les restrictions pour les concerts en présentiel, ils en ont profité pour se réinventer. Dans le cadre de cette réinvention, Don Tetto s’est associé à Aterciopelados pour sortir la chanson Rien à dire. Ce duo a été bien accueilli par les mélomanes colombiens, car ils sont aujourd’hui deux des groupes les plus représentatifs de leur musique.

«Aterciopelados est l’un des groupes les plus emblématiques d’Amérique latine. C’est pratiquement le groupe qui a ouvert la porte au rock colombien. Andrea Echeverri, son leader, est une icône, elle est le leader du rock. Lorsque nous lui avons proposé l’idée, il a accepté. Regarder Andrea travailler dans notre studio était spectaculaire. Écouter Don Tetto avec la voix d’une femme comme elle était quelque chose de différent pour nous et nous avons vraiment aimé qu’une voix féminine fasse partie de notre style ».

Après cette expérience, les bonnes nouvelles ont continué pour le groupe, y compris la tournée Don Tetto au Mexique pour ce mois de décembre. En raison du calendrier et de l’agenda, il s’agit d’une courte visite, cependant, les membres envisagent un voyage plus long dans un avenir immédiat. Des sujets comme Nous allons perdre et Entre le nord et le sud, qui ont été composées pendant la pandémie, feront partie de votre répertoire.

A son retour au pays, les membres de Don Tetto se sont préparés mentalement à satisfaire l’estomac avec la grande variété de plats mexicains qu’ils auront à portée de main, principalement les tacos, mais à une condition : « Mais qu’ils ne le sont pas au pasteur. Nous voulons essayer tous les tacos que nous pouvons trouver. Nous sommes prêts pour cela ».

Où seront-ils présentés ?

2 décembre au Hendrix Circus Bar

3 décembre à Cuautitlán Coq

4 décembre chez McCarthy’s à Puebla

4 décembre à l’Ouverture de José Madero

5 décembre au Texcoco Doppler

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂