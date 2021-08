Don Tetto célèbre ses 18 ans de carrière avec un nouveau matériel créé pendant la pandémie

Avec de nouveaux thèmes comme Nous allons perdre Oui Entre le nord et le sud, le groupe colombien Don Tetto célèbre deux fois en cette 2021 : la célébration de 18 ans d’expérience sur scène et la joie de vivre une année défavorable pour le monde en raison de la pandémie. Dans entretien exclusif avec Spoiler, ses membres ont parlé de ce que cela signifiait sa réinvention sans concerts en face à face et loin du contact direct avec son public.







« Heureusement, nous nous en sortons bien. Trois d’entre nous ont souffert du covid-19, mais Dieu merci, nous avons pris de l’avance. C’était une situation difficile, donc incertaine, pourtant nous avons pu en profiter pour faire sortir de la musique, en le faisant de la meilleure des manières », dit le bassiste Jaime Valderrama.

Tout comme c’est arrivé à des milliers de groupes et de groupes à travers le monde, Don Tetto a fait face à une réalité qui a changé les plans prévus et modifié non seulement la façon de produire pendant le confinement mais aussi les perceptions de la vie qu’on avait jusqu’à avant la crise sanitaire, ce qui s’est reflété sur le plan émotionnel pour composer.

«Nous avons décidé de suspendre la sortie de nos chansons en 2020 parce que nous savions que ce n’était pas le moment pour les gens d’être prêts à écouter de la nouvelle musique ou à recevoir le message. Nous nous consacrons donc à composer de nombreuses chansons qui font partie de notre nouvel album, des chansons créées pendant la pandémie. Nous avons vu le monde à un rythme différent pour ne pas pouvoir quitter la maison, manquer de nombreuses choses qui étaient considérées comme allant de soi et qui ont influencé des sujets tels que Nous allons perdre Oui Entre le nord et le sud », partage le chanteur Diego Pulecio.







La chose la plus fondamentale pour un musicien après son instrument, c’est le public. Sans que leurs fans les écoutent en direct près d’une scène, et non au niveau du streaming, les membres de Don Tetto se sentaient incomplets. Que ce soit dans un petit forum, un auditorium ou un stade, l’absence de jouer devant ses fans est quelque chose qui leur manque. Mais malgré cela, l’isolement social a conduit plus de gens à découvrir sa musique.

« Nous, les artistes, nous nourrissons de la même énergie que les gens. Les concerts numériques essaient de couvrir qu’ils peuvent recevoir notre message, mais le physique et l’explosion de ce moment (un concert en face à face) nous le désirent beaucoup. Mais en revanche, nous avons constaté que de nombreuses personnes se sont connectées à nos chansons parce que cela leur faisait ressentir quelque chose, ou leur servait de compagnie à certains moments « , Carlos Leongomez a fait référence à Spoiler.

Concernant le public mexicain, Don Tetto est clair : il est très démonstratif et exigeant en propositions musicales. Ils comprennent que les mélomanes de notre pays ont une grande formation auditive par les interprètes du rock mexicain qui ont transcendé les frontières. En ce sens, le groupe colombien perçoit le Mexique comme un paramètre élevé qu’il aimerait connaître de l’intérieur en partageant la scène avec des groupes reconnus dans le genre rock.

Comment entrer dans la musique de Don Tetto ? Quelles sont les cinq chansons à ne pas manquer dans la playlist de quelqu’un qui veut entendre vos rythmes et vos paroles ? Votre bassiste, Jaime Valderrama, partagez votre suggestion à Divulgacher:

-Nous allons perdre

-Entre le nord et le sud

-Continuons à marcher

-Bateau en papier

-La cure