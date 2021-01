Don Jerseys des meilleures équipes de football du monde à Fortnite

S’il n’y a pas trois lions sur le maillot, c’est probablement une sorte d’autre animal ou un logo mémorable placé juste au-dessus de votre téton gauche lorsque vous enfilez le maillot de votre équipe de football préférée. Et même si vous ne pouvez pas aller avec un kit complet, Fortnite vous permettra de porter votre cœur sur votre manche sous forme numérique à partir de demain. 23 équipes de ligue différentes ont offert leurs maillots pour jouer dans le titre Battle Royale, que vous pouvez soit gagner grâce à un nouveau tournoi basé sur le footballeur emblématique Pelé, soit acheter dans la boutique du jeu vendredi.

Vous pourrez porter les couleurs de grands noms de la Premier League tels que Manchester City, mais aussi des espoirs de la Ligue Europa comme les Wolves et West Ham United. Les géants européens Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma et Séville sont également impliqués aux côtés des dirigeants écossais des Rangers. Ensuite, il y a aussi le Celtic, l’équipe à 21 points de la première place qui vient de rire à Dubaï. La liste complète des clubs impliqués est la suivante: