Don de Beyoncé: la chanteuse donne 500000 € aux familles confrontées à l’expulsion au milieu d’une pandémie de coronavirus

Ils ne l’appellent pas la reine pour rien!

Non seulement Beyoncé est l’une des pop stars les plus emblématiques de notre génération, c’est une célébrité qui sait à quel point elle possède une plate-forme et l’utilise pour aider d’autres personnes qui n’auront peut-être pas autant de chance qu’elle et son mari, JAY-Z.

Beyoncé et son organisation caritative, BeyGOOD, ont annoncé le mardi 22 décembre que la chanteuse ferait un don énorme de 500000 dollars aux familles dans le besoin cette saison des fêtes.

Le don de Beyoncé – tous les détails sur le geste philanthropique de la star:

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur l’incroyable cadeau de vacances de Beyoncé à ceux qui luttent au milieu de la pandémie de coronavirus cette saison des vacances, et comment vous pouvez demander de l’aide si vous en avez besoin.

L’organisation caritative de Beyoncé, BeyGOOD, a fait l’annonce le 22 décembre.

L’organisation a fait l’annonce quelques jours avant Noël, en publiant une déclaration qui se lit comme suit:

«En cette période des fêtes, alors que beaucoup sont stressés par ce qu’ils feront ensuite concernant leur logement, nous sommes fiers de partager de BONNES nouvelles. Beyoncé accorde des subventions de 5 000 € aux personnes et aux familles confrontées à des saisies ou des expulsions. Face à la pandémie causée par Covid-19, BeyGOOD a créé un plan pour faire une différence. Nous avons aidé des organisations à travers le pays qui fournissaient aux gens des besoins de base tels que la nourriture, l’eau, les fournitures ménagères et les tests Covid. Nous avons également fourni un soutien en santé mentale. Nous avons ensuite lancé notre fonds BeyGOOD Small Business Impact (aux côtés de la NAACP, l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur) et à ce jour, plus de 250 petites entreprises ont reçu des subventions de 10 000 €. «

Les actions caritatives de Beyoncé sont indispensables cette saison des fêtes.

Le chanteur de «Crazy In Love» a travaillé dur pour essayer de rendre la vie des gens plus facile au milieu de la pandémie mondiale en cours.

Avec de nombreux mois de retard sur le loyer et des familles confrontées à des saisies sur leur maison, le programme de subventions mis en place par Beyoncé pourrait littéralement sauver la vie de ceux qui ont besoin d’une aide financière.

«Beyoncé continue son cœur de soutien et aide là où c’est le plus nécessaire», poursuit le communiqué de presse.

«La deuxième phase du BeyGOOD Impact Fund va désormais aider les personnes touchées par la crise du logement. Le moratoire sur le logement devrait prendre fin le 26 décembre (20), entraînant des saisies hypothécaires et des expulsions de loyers. De nombreuses familles sont touchées, en raison de la pandémie qui a entraîné des pertes d’emplois, des maladies et un ralentissement général de l’économie. «

Beyoncé a fait plus pour les gens au milieu de la pandémie que la plupart des autres.

Un utilisateur de Twitter a souligné que Beyoncé avait aidé les gens toute l’année alors que le nouveau coronavirus continuait de ravager le pays.

En plus de dons de plusieurs millions de dollars, Beyoncé a également mis en place des tests COVID gratuits, a accordé des subventions aux petites entreprises, et plus encore.

Vous pouvez demander la bourse de logement en janvier.

À compter du 7 janvier 2021, les personnes dans le besoin peuvent demander la subvention au logement.

«Toute la documentation nécessaire doit être fournie à la NAACP. Le processus de demande en ligne débute le 7 janvier 2021, où 100 bénéficiaires seront sélectionnés et les subventions versées à la fin janvier. Le deuxième round s’ouvrira en février », indique le communiqué de presse.

