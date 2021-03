Don Cheadle révèle pourquoi il a rejoint «Space Jam: un nouvel héritage»

Après un peu plus de 25 ans depuis sa création, le monde de « Space Jam« Est en préparation pour le retour de Bugs bunny et le reste du Looney toons au grand écran et à la télévision en streaming, avec James Lebron prenant la place qui était autrefois occupée par la légende de la NBA Michael Jordan.

Cependant, cette fois, ils ne seront pas confrontés à une menace de l’espace extra-atmosphérique, trouvant un nouvel antagoniste joué par Don Cheadle, connu pour son rôle régulier dans la franchise de Marvel Studios.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Antony Mackie n’a jamais auditionné pour jouer Falcon dans le MCU

Cheadle sera Rythme Al G, une intelligence artificielle sous forme humanoïde qui a conduit à Lebron et son fils au « serveur-verse », les serveurs centraux des studios Warner Bros, où coexiste chaque personnage créé dans chaque bande ou franchise des studios de cinéma emblématiques.

Ce serait dans une récente conversation avec EW où l’acteur a parlé de ses raisons d’accepter ce rôle dans le film. «Ce qui m’a été présenté, ce qu’ils voulaient que je fasse de mon personnage, ce qui allait se passer avec LebronLe concept du film et la possibilité de prendre un titre classique comme celui-là et de le mettre sur une tournure avec le joueur récent de l’année, étant LeBron, m’ont fait penser: « Hé, c’est génial.

«Pouvoir jouer ce personnage innovant, dont je ne sais pas trop de quoi je peux parler, ni ce qu’ils savent. Mais je pensais juste que ça allait être une histoire de famille cool avec Lebron et un grand personnage pour être son opposé », a déclaré l’acteur.

contrairement à Danny DeVito, qui a donné la voix à Swackhammer dans la bande précédente, Cheadle Il a enregistré toutes ses interventions sur la bande en personne, car il est un personnage d’apparence en direct. Le même acteur décrit que son personnage pourrait être considéré comme l’ennemi de LeBron.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Evangelion 3.0 + 1.0 »: la séquence de démarrage de la bande a été révélée

«Les gens me demandent ‘Alors, c’est le méchant?’ Et je réponds toujours: «Je ne sais pas si c’est le méchant. Mais le et LeBron ils sont dans des situations opposées d’une situation », conclut-il. « Space Jam: un nouvel héritage»Sortira le 15 juillet en salles et via le catalogue de HBO Max.