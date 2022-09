Don Cheadle dit qu’Armor Wars sera fidèle à sa tradition de bande dessinée

Lorsque Kevin Feige est monté sur scène et a révélé toute la programmation de la phase cinq au San Diego Comic-Con, cela a excité les fans avec le plus grand battage médiatique. Les annonces de Daredevil : né de nouveau, Coups de foudre, Captain America : nouvel ordre mondialet nouveau Vengeurs les films ont fait des moments forts, mais parmi eux, un projet important n’a pas été mentionné. Lorsque l’original Disney + de Marvel, Guerres d’armures, a été ignoré au SDCC, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles l’émission avait peut-être été annulée ou suspendue indéfiniment.





Mais à J23, Kevin Feige a tiré les rideaux du statut de l’émission. Guerres d’armures commencera le tournage l’année prochaine après un travail de post-production sur Invasion secrète est terminé. Guerres d’armures donnera vie à la pire peur de Tony Stark – sa technologie tombe entre de mauvaises mains. Et avec lui parti, il appartiendrait à son meilleur ami et assistant de veiller à ce que l’héritage d’Iron Man ne soit pas terni.

Dans une récente interview avec ComicBook.com, Don Cheadle a révélé que cette histoire dans Guerres d’armures serait directement adapté de la série de bandes dessinées du même nom. En parlant de la série, Cheadle a déclaré,

Si vous savez quelque chose sur la tradition et que vous avez lu les bandes dessinées, vous comprenez que c’est une série qui a été construite autour de la sortie de Tony’s Stark Tech et de Rhodey qui l’a prise pour récupérer cette technologie des mauvaises mains, les mauvais acteurs dans les mains de qui il est.

L’histoire a été présentée pour la première fois dans le numéro sept Homme de fer #225-232, écrit par Bob Layton et David Michelinie. Bien sûr, la série ne comportera pas le scénario exact, tout comme les autres entrées de Marvel Cinematic Universe, qui ont tendance à aller dans leur sens tout en respectant les extraits des bandes dessinées. Cheadle sait également que Guerres d’armures ne fera pas exception et que la tradition de la bande dessinée sera également revitalisée pour son émission. Il ajouta,

Comme le fait Marvel, c’est aussi une opportunité de prendre la mythologie et de la renverser un peu et de proposer différentes façons de raconter l’histoire, donc elle le fait et l’a fait à la pelle.

Cheadle incarne le personnage depuis L’homme de fer 2, prenant le rôle de Terrence Howard. Depuis lors, il est un confident de confiance pour Tony et a aidé à neutraliser des menaces existentielles cruciales comme dans L’ère d’Ultronla Guerre civilela Guerre d’infini, et le Fin du jeu. Nous avons depuis vu Rhodey en tant qu’invité dans Le faucon et le soldat de l’hiver. On le verra dans un rôle essentiel dans la prochaine série Disney+, Invasion secrète. Guerres d’armures poursuivra l’histoire de Rhodey comme jamais auparavant, avec War Machine au centre d’une nouvelle guerre contre les méchants.





Guerres d’armures Nous aidera à en savoir plus sur War Machine

Dans l’interview, l’acteur a également mis en lumière l’impact de la série sur l’histoire de son personnage. Cheadle a révélé que Guerres d’armures aiderait probablement le public à en savoir plus sur la toile de fond de Rhodey et lui permettrait de plonger avec lui dans son nouvel arc. Il a dit:

Ce qui est formidable, c’est qu’il y aura tellement d’occasions d’en apprendre beaucoup sur lui et pour lui d’apprendre sur lui-même et pour nous, espérons-le, de vraiment pouvoir comprendre ce qui le motive.

Ce serait une occasion parfaite de voir War Machine en action, d’approfondir ses connaissances et de le voir créer une autre de ses histoires de héros classiques à raconter lors de futures fêtes.

Guerres d’armures commencera la production en 2023. La série a été reportée à l’ardoise de la phase cinq du MCU, ce qui signifie que le spectacle aura lieu quelque part dans la phase six, ce qui le rapproche de l’aboutissement de La saga multivers.