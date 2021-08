Dommages catlatéral: Remeowstered réorganise le simulateur félin frénétique sur PS5, PS4

Nous ne nous attendions pas à ce que Catlateral Damage fasse un retour, mais les chats ont neuf vies, nous supposons. Le simulateur félin de la première personne est arrivé sur PlayStation 4 en 2016, mais après avoir donné un bain et un pinceau au jeu, le développeur Chris Chung a remanié son titre indépendant. Catlateral Damage: Remeowstered est le résultat, et il saute sur PS5 et PS4 en septembre.

Annoncée via le blog PlayStation, cette version mise à jour du jeu conserve l’idée de base tout en peaufinant les graphismes et en apportant quelques modifications au gameplay si nécessaire. Vous vous promènerez toujours dans des maisons générées de manière procédurale et frapperez des objets sur des étagères, mais tout aura l’air et se sentira beaucoup mieux dans Remeowstered. Il y a des améliorations à « l’interface utilisateur, les animations et les visuels globaux », mais le plus notable est une « refonte complète de la progression », qui introduit le mode Objectifs et vous permet de déverrouiller de nouveaux modes et étapes en atteignant certains objectifs.

Le remaster ajoute également de nouvelles photos d’animaux de compagnie réelles à trouver, de nouveaux éléments interactifs comme le grattage de rideaux et des améliorations et des améliorations de statistiques ronronnantes. Sur PS5, le jeu fonctionnera en 4K, aura un chargement plus rapide et prendra en charge les cartes d’activité, ainsi que l’haptique DualSense, qui vous permettra de sentir le ronronnement du chat lorsqu’il fait une sieste.

L’achat de la version PS5 ou PS4 de Remeowstered vous donne droit à l’autre, vous pouvez donc profiter du chaos catastrophique sur l’un ou l’autre système. Il sera lancé le 15 septembre. Allez-vous vérifier celui-ci ? Dormez dans une boîte en carton au lieu de ce lit cher que nous avons acheté dans la section commentaires ci-dessous.