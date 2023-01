Dommage, Samsung : a confirmé la surprise la plus négative du Galaxy S23

Tout semble indiquer que, enfin, le nouveau Samsung Galaxy S23 ne sera pas préinstallé (à nouveau) avec le protecteur d’écran d’usine.

Du Galaxy S23 de Samsung, (presque) tout ce qu’il y a à savoir est déjà connu.

C’est officiel ça Les gens de Samsung sont très mauvais pour garder les secretset donc, comme chaque année, nous arriverons à Unpacked le 1er février avec pratiquement rien de nouveau à vous dire sur le prochain téléphones phares du géant sud-coréen, dont cette fois Nous devons confirmer un autre détail plutôt négatif.

Et c’est que oui les amis, ça reste un peu plus d’une semaine pour rencontrer officiellement le nouveau Galaxy S23 qu’ils commanderont à nouveau le catalogue Android, du moins tant qu’il n’y aura plus d’option déterminée parmi les Pixels réalisé par Google pouvant rapprocher du grand public la meilleure intégration matériel/logiciel de la plateforme, et On sait déjà presque tout sur la nouvelle famille phare de Samsung ce que nous devons savoir.

Conception divulguéecontinuiste dans le modèle ultra et plus homogène dans les S23 et S23+, ainsi qu’une matériel haute performance qui pariera sur Qualcomm sur tous les marchés pour la première fois depuis de nombreuses années, et même ces derniers jours, nous avons vu les premières images de la campagne marketing lors de son lancement et même l’augmentation des prix que les trois modèles auront en Europe.

Et les dernières nouvelles que nous avons autour du vaisseau amiral Le 2023 de Samsung est en effet le plus grand constructeur de la planète vous vous passerez à nouveau des économiseurs d’écran préinstallés en usine qu’avant il n’incorporait à ses terminaux plus primeet qui évidemment ont été grandement appréciés.

Pas de protecteur d’écran préinstallé pour la série Galaxy S23, encore une fois. C’est juste triste. Les protecteurs d’écran préinstallés de Samsung étaient de si haute qualité et ils se sentent bien aussi. pic.twitter.com/O1scWeX1Y1 —Alvin (@sondesix) 22 janvier 2023

Certains nous l’ont confirmé les fuites et les analystes de l’industrie sur Twitter, comme vous l’avez peut-être vu, et c’est certaines unités de test semblent déjà être arrivées à certains chanceux en Asie et ailleurs, qui ont soit contourné les embargos, soit été autorisés à confirmer des détails et à télécharger des images sûrement dans le but de faire grandir le battage médiatique face au Déballé.

Au final, c’est juste que c’est idiot de les cacher plus car on les a déjà vus de toutes les couleurs et avec tous les détails…

Quoi qu’il en soit, ce qu’ils nous disent, c’est que Samsung conservera cette couche de plastique qui protégeait la vitre avant de ses mobiles les plus chers, un protecteur qui c’était de bonne qualité et apprécié parmi les utilisateurs les plus fidèles, mais qui, selon toute vraisemblance, auront été englouti par les économies de coûts pour répercuter ce prix sur l’acheteur et que ce sont les utilisateurs qui doivent l’acquérir séparément.

Au moins, le verre avant sera un Gorilla Glass Victus 2 de la dernière génération de Corning, donc sa qualité et sa durabilité ne font aucun doute En ce qui concerne les meilleures normes actuelles de l’industrie… Bien sûr, les personnes intéressées devraient acheter un protecteur et une housse au cas où !

