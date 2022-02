Domino’s Pizza appelé pour le « Survivor Challenge » encourageant les chauffeurs à travailler pendant 60 jours

Le monde d’aujourd’hui regorge de questions sociales et politiques brûlantes. L’un des problèmes persistants les plus anciens qui a polarisé les opinions aux États-Unis ces derniers temps est celui de la réforme du travail.

Qu’il s’agisse du salaire minimum ou de la semaine de travail de quatre jours, il est évident que les droits du travail et la réforme sont une question si importante pour tant de personnes.

Une vidéo virale n’a fait qu’approfondir cette conversation car elle expose l’une des façons dont les travailleurs à bas salaire sont exploités.

Un utilisateur de TikTok a appelé les emplacements Domino’s Pizza pour avoir organisé un « défi du survivant ».

TikToker @denyciadawn a expliqué le fonctionnement du concours et a montré une affiche sur son TikTok.

Dans la vidéo, @denyciadawn explique que le concours exige que chaque chauffeur travaille tous les jours pendant au moins 3 heures par jour et livre un minimum de 6 livraisons pendant 60 jours consécutifs pour avoir une chance de gagner 10 000 €.

Au milieu de conversations difficiles et importantes sur les relations des Américains avec le travail et les salaires, les sites de Domino dans l’Indiana et le Kentucky ont peut-être fait un cauchemar en matière de relations publiques en faisant prétendument la promotion d’un programme de tombola sourd et abusif.

Si c’est vrai, la concurrence balance de l’argent devant leurs employés sous-payés et leur dit qu’ils peuvent l’avoir s’ils travaillent sans relâche, sans un seul jour de congé pendant deux mois d’affilée.

Les pilotes Domino’s PIzza pourraient être obligés de travailler encore plus longtemps.

S’il y a plusieurs conducteurs qui participent encore après 60 jours consécutifs, ils doivent CONTINUER. Le concours ne se terminera qu’après 90 jours s’il y a encore plusieurs pilotes participants, auquel cas ils recommenceront le concours.

C’est vrai, c’était censé être un événement répétable, de sorte que, au cas où vous ne vous êtes pas tué la première fois, vous pouvez réessayer.

La partie la plus insultante du concours est peut-être que si plusieurs conducteurs atteignent les 90 jours, ils doivent alors PARTAGER L’ARGENT.

10 000 dollars pourraient être une somme d’argent qui changerait la donne pour l’un de ces chauffeurs, mais c’est de la monnaie de poche pour plus d’une douzaine de magasins combinés.

Au moment de la rédaction de cet article, le TikTok original de @denyciadawn compte plus de 218 000 vues et elle a publié plusieurs autres vidéos sur son compte expliquant le concours et montrant les lieux qui faisaient la promotion du concours.

La plupart des magasins, sinon tous, ont retiré leurs publicités pour le concours mal pensé.

Le concours n’aura certainement pas lieu à cause de toute la presse négative qu’il a générée.

En fin de compte, un concours comme celui-ci est extrêmement exploiteur et se nourrit du fait que les personnes qui occupent ces emplois ne sont pas très bien payées et sont désespérées pour les 10 000 € que les magasins peuvent simplement balancer devant leurs visages.

Il est difficile de dire que ce concours était autre chose qu’un stratagème pour amener les gens à travailler plus dur et plus longtemps pour peu ou pas de récompense ou de dépenses pour la grande majorité des employés.

Heureusement, des gens comme @denyciadawn attirent l’attention sur des pratiques ridicules comme celle-ci et découragent les futures tentatives d’abuser des chauffeurs mal payés dans les restaurants Domino’s.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.