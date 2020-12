Dominique Thorne est Ironheart dans Iron Man Spinoff Series pour Disney +

Marvel Studios a annoncé un Coeur de pierre Série Disney +. Dominique Thorne jouera le rôle-titre. Thorne incarne l’inventeur de génie Riri Williams qui crée l’armure la plus avancée depuis Iron Man lui-même, Tony Stark. Le personnage est un favori des fans depuis des années maintenant, il y a donc probablement beaucoup d’enthousiasme pour la série à venir. Cela étant dit, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, n’a pas révélé de date de première pour la prochaine série Disney +, mais il a réitéré que la série serait liée aux aventures sur grand écran dans les années à venir.

Bientôt à #DisneyPlus, Dominique Thorne est l’inventeur de génie Riri Williams dans Ironheart, une série originale sur le créateur de l’armure la plus avancée depuis Iron Man. pic.twitter.com/VB94VyPr9e – Studios Marvel (@MarvelStudios) 11 décembre 2020

L’héritage de Tony Stark vivra dans le Coeur de pierre série, avec Spider-Man 3, qui tourne actuellement à Atlanta. Riri Williams a fait sa première apparition dans un numéro 2016 d’Invincible Iron Man. L’histoire peut se dérouler de nombreuses façons, mais Marvel Studios n’a pas vraiment indiqué ni fait allusion à une direction spécifique pour la prochaine série Disney + lors des présentations de ce soir. Cela étant dit, Marvel Studios n’offre pas vraiment trop d’informations sur leurs projets à venir s’ils ne sont pas obligés de le faire et sont devenus maîtres pour empêcher tous leurs secrets de sortir et d’entrer dans le monde.

Coeur de pierre n’est que l’une des dix émissions que Marvel Studios lancera au cours des prochaines années. En plus d’avoir des connexions aux projets grand écran MCU, chacun des spectacles aura des connexions les uns avec les autres. Mme Marvel aura des liens avec WandaVision puis s’envolera pour jouer un rôle majeur dans le très attendu Capitaine Marvel 2. En plus de Coeur de pierre, les nouveaux spectacles Disney + annoncés incluent Guerres secrètes, avec Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn, et Guerres d’armure, avec Don Cheadle reprenant son rôle de copain d’Iron Man War Machine.

Même les fans les plus inconditionnels du MCU ne savaient pas que Kevin Feige allait annoncer Coeur de pierre, Guerres secrètes, et Guerres d’armure ce soir, qui témoigne vraiment de la capacité du studio et de son équipe à garder des secrets. Veuve noire et Éternels étaient censés tous les deux être déjà sortis en salles au cours de la dernière année et les deux histoires sont toujours secrètes. Aucun véritable spoilers n’a fait son chemin, ce qui est impressionnant, pour le dire à la légère.

Coeur de pierre, Guerres secrètes, et Guerres d’armure rejoindra des émissions précédemment annoncées comme WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, She-Hulk, Chevalier de la lune, Oeil de faucon, Mme Marvel, et Et qu’est-ce qui se passerait si…. Les fans de MCU, comme Guerres des étoiles Les fans vont avoir beaucoup de matériel sur petit écran à espérer dans les mois et les années à venir, ce qui n’inclut même pas tous les nombreux films en développement pour les franchises et les salles de cinéma simultanément. Vous pouvez consulter l’annonce officielle de la série Disney + ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Marvel Studios Compte.

