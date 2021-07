Dominique Moceanu se souvient de sa propre expérience en disant que Simone Biles a pris la « bonne décision »

L’ancienne gymnaste olympique américaine Dominique Moceanu a déclaré que Simone Biles « a pris la bonne décision pour l’équipe et pour elle-même » lorsqu’elle s’est retirée de la compétition par équipes féminines et de la finale du concours général individuel à Tokyo.

Moceanu, 39 ans, qui a aidé les États-Unis à remporter la médaille d’or par équipe aux Jeux olympiques de 1996, a illustré son propos en tweeter une vidéo d’elle-même subissant une chute brutale lorsque sa tête a heurté la poutre d’équilibre lors de sa performance aux Jeux d’Atlanta. Elle était déjà entrée aux Jeux olympiques avec sa jambe droite fortement bandée après avoir subi une fracture de fatigue au tibia.

La gymnaste à la retraite Dominique Moceanu, qui a remporté l’or par équipe aux Jeux olympiques de 1996, a déclaré que Simone Biles avait pris la bonne décision de se retirer, en particulier si elle s’était sentie désorientée en l’air pendant son saut. Getty Images

« J’avais 14 ans/une fracture de stress tibiale, laissée seule sans examen de la colonne cervicale après cette chute », a écrit Moceanu. « J’ai concouru dans le sol olympique quelques minutes plus tard. La décision de @Simone_Biles démontre que nous avons notre mot à dire sur notre propre santé – ‘un mot’ que je n’ai JAMAIS senti que j’avais en tant qu’olympien. »

Biles s’est retirée de la compétition par équipe après un début chancelant dans le coffre-fort mardi, puis a annoncé plus tard qu’elle ne participerait pas au concours général de jeudi, où elle est la championne en titre.

La star de 24 ans a cité sa santé mentale comme raison pour laquelle elle s’est retirée, ce qui a été réitéré par une déclaration de USA Gymnastics qui a déclaré qu’elle « accordait la priorité à son bien-être ».

Lors de sa seule tentative de saut, Biles a effectué 1 ½ torsions au lieu des 2 ½ torsions prévues, puis a déclaré aux journalistes lors d’une interview de groupe par la suite qu’elle « avait un peu de torsions ».

« Je n’avais aucune idée d’où j’étais dans les airs », a déclaré Biles. « J’aurais pu me blesser. »

Moceanu a tweeté mercredi que si tel était le cas, Biles avait pris la bonne décision de se retirer de la compétition.

« Dans notre sport, nous plongeons essentiellement dans une piscine sans eau », a écrit Moceanu. « Lorsque vous perdez votre capacité à trouver le terrain – ce qui semble faire partie de la décision de @Simone_Bles – les conséquences peuvent être catastrophiques. Elle a pris la bonne décision pour l’équipe et elle-même. »

Après son retrait, Biles a reçu une vague de soutien de la part de nombreux athlètes et fans ainsi que des critiques de la part d’autres personnes qui ont déclaré qu’elle avait quitté son équipe et qu’elle aurait dû simplement concourir et faire de son mieux.

L’ancien coéquipier olympique de Biles, Aly Raisman, a déclaré AUJOURD’HUI mardi que Biles s’était peut-être « perdu dans les airs », ce qui aurait pu signifier un risque de blessure potentiellement dangereuse.

« Si elle s’est perdue dans les airs, je veux dire que c’est en fait très courant, car elle maîtrise des compétences tellement difficiles et elle peut se tordre bien plus que la personne moyenne », a déclaré Raisman. « Elle est humaine. Parfois, cela arrive, lorsque vous êtes dans les airs, et nous sommes un peu confus. »

Biles n’a pas encore indiqué si elle participera aux épreuves individuelles après s’être qualifiée pour les finales dans les quatre épreuves : exercice au sol, poutre, barres asymétriques et saut. Les épreuves individuelles démarrent avec le saut et les barres asymétriques le dimanche.