Dominic Toretto Prequel n’est pas sur la table pour Vin Diesel après F9

F9 La star Vin Diesel est apparemment à bord avec une préquelle explorant les mystérieuses premières années de Dominic Toretto. Bien qu’il joue timidement en ce qui concerne un projet de préquelle qui est en fait éclairé au vert, la star d’action refuse d’exclure le plan global de poursuivre les aventures de Dom au-delà de la Rapide et furieux saga.

« Je dirai qu’il n’y a rien qui soit hors de la table, » vin Diesel taquiné lorsqu’on lui a posé des questions sur une éventuelle préquelle.

le Rapide et furieux la saga prendra enfin fin avec le onzième, c’est-à-dire le onzième, film de la franchise, ce que Diesel a confirmé récemment. L’acteur a révélé que les deux derniers films de la série pourraient sortir en 2023 et 2024 en disant : « Chaque histoire mérite sa fin. » Malgré cela, il a déjà été confirmé que la franchise se poursuivra sous la forme de retombées, avec une suite à Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw de 2019 déjà prévue, ainsi qu’une sortie sans titre avec des femmes, qui serait étant écrit par Nicole Perlman, Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet.

Pour l’instant, Dom retrouve sa famille bien-aimée pour F9, qui reprend après les événements de Le destin des furieux. F9 trouve Dominic Toretto et sa famille forcés d’affronter le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher, et qui tient une vendetta personnelle contre Dominic. Le réalisateur Justin Lin revient pour diriger la neuvième installation et a également co-écrit le scénario avec Daniel Casey. Le casting de soutien retrouve plusieurs visages familiers, dont Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron.

La vie de Dom a considérablement changé tout au long de la franchise d’action de longue date depuis ses débuts en 2001 Le rapide et le furieux. Dom a commencé la série de films en tant que coureur qui a volé quelques lecteurs DVD à côté, qui travaille maintenant pour le gouvernement, réalisant divers Mission impossible exploits de style, ainsi que d’avoir un maître assassin pour frère. Une préquelle de Dominic Toretto aurait certainement beaucoup à explorer pour tenter de combler d’une manière ou d’une autre cet écart.

Avec les derniers films du Rapide et furieux saga atteignant un box-office d’un milliard de dollars, le public est clairement toujours amoureux des sensations fortes et de l’action explosive, faisant d’un préquel de Dominic Toretto une possibilité distincte, en particulier avec F9 nous présentant des flashbacks de son enfance et explorant l’histoire du personnage plus que jamais été fait auparavant.

F9 était initialement prévu pour une sortie mondiale en avril 2019, mais a été retardé à plusieurs reprises au milieu de la situation mondiale actuelle. F9 devrait maintenant sortir aux États-Unis le 25 juin 2021, après avoir déjà été publié sur plusieurs marchés internationaux, dont Hong Kong et la Corée du Sud en mai de cette année. Le film a rapporté plus de 270 millions de dollars dans le monde jusqu’à présent, ce qui en fait le quatrième film le plus rentable de 2021. Cela nous vient de Vulture.

Sujets : Fast and Furious, Fast and Furious 9