Dominic Purcell ne fera plus partie de « Legends of Tomorrow »

Il a été annoncé qu’à la fin de la sixième saison de « Legends of Tomorrow », l’acteur Dominic Purcell, dont le rôle de « Heat Wave » est parmi les favoris des fans, quittera la production.

L’implication de Purcell dans l’univers CW remonte à 2014, quand il a été choisi comme un méchant récurrent dans la série «The Flash», gagnant l’appréciation du public. Ce serait en 2016 quand, en compagnie de nombreux autres antagonistes, anti-héros et personnages secondaires de « The Flash » et « Arrow », il rejoint l’équipe « Legends of Tomorrow ».

« Legends of Tomorrow » présenterait l’histoire d’un groupe de personnages aux capacités exceptionnelles qui voyagent dans le temps pour affronter divers monstres, super-vilains et personnages historiques qui menacent l’équilibre dans la chronologie qu’ils habitent.

Ce serait cette série dans laquelle The CW a décidé de sauver l’interprétation de Matt Ryan en tant que John Constantine après que sa série ait été annulée après une seule saison. Bien que la série ait débuté avec la campagne promotionnelle de sa sixième saison et en ait actuellement une septième, tout semble indiquer que Purcell n’en fera plus partie à l’avenir.

Dans un post qui a ensuite été retiré de son compte Instagram, Dominic Purcell souligne le grand plaisir de jouer à Heat Wave, affirmant qu’aucun acteur n’aurait pu faire mieux. Il avait également tagué l’actrice Caity Lotz (White Canary) et l’acteur Nick Zano (Steel) leur demandant d’apprendre aux nouveaux arrivants à « ne pas faire confiance à la royauté sur le plateau ».

« L’éthique de travail et le talent d’un acteur devraient lui donner la confiance nécessaire pour défier l’autorité. » Ces commentaires de Purcell indiqueraient que l’acteur a peut-être présenté de sérieuses différences avec les producteurs de la série ou même, les réalisateurs de The CW, expliquant ainsi son départ soudain de la série.

Ces hypothèses ne sont peut-être pas exagérées, étant donné le bilan que Warner Bros a mis en avant dans les productions liées à DC Comics. De Brandon Routh, qui n’a pas voulu quitter la série « Legends of Tomorrow », le cas de Ray Fisher avec « Justice League » ou les forts désaccords entre producteurs dans les coulisses de la série « Krypton » et « Superman & Lois ».