Domhnall Gleeson a raconté à quelle actrice hollywoodienne ils lui avaient dit qu’il ressemblait

Curiosités

le protagoniste de Ancienne machine Oui À propos du temps a révélé une curiosité pour sa jeunesse, avant d’être une star.

© GettyDomhnall Gleeson.

Longtemps avant Domhnall Gleeson a consolidé sa carrière d’acteur grâce à des films comme À propos du temps Oui Ancienne machinebien avant qu’il ne devienne l’un des méchants de guerres des étoiles ou qu’il s’est frayé un chemin Miroir noir, l’artiste jouissait d’un certain anonymat. être le fils de Brendan Gleeson a eu son impact, mais rien n’a jamais été pareil une fois qu’il est devenu une star de Hollywood pour son propre travail.

Alors qu’il n’avait que 19 ans, il y avait un problème qui semblait le déranger sérieusement. C’est une situation qui lui est arrivée à la fois avec des gens qui le connaissaient et avec des inconnus qui l’ont croisé dans la rue. Le consensus était absolu. Il y avait une actrice Hollywood qui Domhnall Gleeson ça y ressemblait beaucoup. Cela a été révélé dans une interview à l’émission Stéphane Colbert la semaine dernière.

« Les gens m’ont dit chat tout le temps. Tous les castmates m’appelaient Cate parce qu’à 19 ans je ressemblais à Cate Blanchett”assuré Domhnall Gleeson. Comme il l’a rappelé, « c’était très intense ». Dans ce contexte, l’acteur Ancienne machine il a pointé : «Je pouvais marcher dans la rue et les gens m’arrêtaient. Des inconnus m’ont arrêté pour me demander et je leur ai dit : ‘Oui, je sais, j’ai l’air Cate Blanchett‘. Ils m’ont dit : ‘Je suis désolé et ils sont partis’. Ça m’arrivait tout le temps ».

C’est quelque chose qui l’a tellement hanté tout au long de sa carrière que le jour où il a rencontré Cate Blanchett dans une livraison de les BAFTA il devait se préparer à ne pas lui dire et être capable d’avoir une conversation normale. Le problème, c’est que ses nerfs lui ont joué des tours et, se souvient-il, lorsqu’il a fini de la saluer, il s’est précipité dans la salle de bain sans se rendre compte qu’il était entré chez les femmes !

+Les noms des Gleeson

L’un des détails qui ont été discutés dans l’interview avec Colbert avait à voir avec les noms Brendan Gleeson il a mis ses enfants. Pour toute personne sans méfiance, voir autant de consonnes ensemble peut être un problème lors de la prononciation du nom de Domhnall Gleeson. La vérité est que sa prononciation est plus simple qu’il n’y paraît : « Donald ». C’est quelque chose qui ne l’affecte pas seulement mais aussi son frère, l’acteur brian gleson. Bien qu’il semble que son nom devrait être dit « Bryan »la prononciation correcte est « Brien ».

