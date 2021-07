Domestic Girlfriend Saison 2 : distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons

– Publicité –



Domestic Girlfriend Saison 2 – Domestic Girlfriend est une série animée japonaise destinée aux lycéens. Il a été créé par Tatsuya Takahashi avec un nom similaire. Il a été diffusé du 12 janvier 2019 au 31 mars 2019. Il a été diffusé du 12 janvier 2019 au 31 mars 2019. C’est l’un des 20 meilleurs animes Crunchyroll. C’était une traduction du roman avec un semblable, qui a été composé et écrit par Kei Sasuga. Pour en savoir plus sur la saison 2, veuillez consulter le post ci-dessous.

Petite amie domestique-saison 2

Dans la bande dessinée (manga), l’arrangement ne donne que 5 tomes de son roman incohérents plus tôt. En 2019, 4 volumes ont été livrés. Dans cette Saison, 2 volumes ont été distribués le 15 mai. Cela montre qu’il y a suffisamment de substance pour permettre aux créateurs de créer la deuxième saison.

Petite amie domestique Saison 2

Même si aucune annonce officielle n’a été faite concernant la création de la saison 2, on peut toujours s’attendre à la voir dans la prochaine saison. Il ne sera pas livré pour la saison en cours en raison de Covid-19, ce qui rend le long terme plus fiable pour sa livraison.

Intrigue prévue et séries sur :

Natsuo, un lycéen, aime beaucoup son professeur mais malheureusement, son amour pour lui s’avère pathétique. Il a finalement rencontré Rui, une jeune femme qui n’avait pas de sentiments forts et avait juste besoin de s’impliquer physiquement avec lui. Après avoir réalisé ses objectifs, il s’est senti épuisé. Cependant, il est également devenu plus conscient que Rui était la sœur de son professeur et qu’elles étaient toutes les deux les filles que son père voulait épouser.

Si la saison 2 est restaurée, elle montrera probablement le triangle d’affection entre Natsuo et Lui et Rui. Il peut également continuer à la connexion entre Rui et Natsuo.