Domenico de Cicco ose aller chez le doc beauté

31/08/2020 21h00

Nous savons que Domenico de Cicco est très vaniteux et fait attention à son apparence depuis sa participation au camp de la jungle et les conjectures sur son toupet.

L’énigme légendaire de son toupet ne serait jamais complètement élucidée. Mais Domenico, également connu sous le nom de Toupenico, soutient définitivement sa dernière procédure de beauté.

Il veut bien paraître

Puisqu’il se prépare actuellement pour un tournage vidéo pour sa nouvelle chanson “Tu es mon prix principal” et qu’il se prépare pour un projet télévisé, il aimerait avoir l’air encore mieux et plus soigné.

Pour apporter une bouffée d’air frais à son visage, Domenico de Cicco a demandé au chirurgien esthétique Dr. Dagdelen pour injecter un cocktail de vitamines sous les yeux.

Source: instagram.com

“J’étais très stressé!”

À propos de cette procédure de beauté, il dit: «J’ai eu le traitement parce que j’étais très stressé ces derniers temps. J’étais très occupé et cela s’est fait sentir quelque part. Néanmoins, le fait que je fasse beaucoup de sport et que je mange sainement, on peut juste voir que j’étais plat », a déclaré de Cicco.

Et plus loin: «Je me suis fait une injection de vitamines pour régénérer un peu la peau. Pour que vous vous sentiez également plus frais. Ce n’est rien de mal, tout le monde peut le faire, ça ne fait pas de mal! “

Cocktail de vitamines composé de 14 nutriments

Afin de paraître encore plus jeune et plus frais, Domenico a eu ses cernes sous les yeux dans un traitement court et indolore avec un cocktail de vitamines

injecter – pour éviter les pattes d’oie, un peu de botox a été ajouté à côté des yeux.

«Je dois admettre que j’avais peur au début. Mais c’était vraiment “facile”. J’ai fait quelque chose de bien pour moi et maintenant je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Même si beaucoup de gens demandent: pourquoi faites-vous cela? “

Source: instagram.com

Son avis sur les procédures de beauté

Même en tant qu’homme, Domenico n’a pas peur de subir des interventions de beauté et déclare: «Je pense que c’est dommage que tant de gens critiquent la médecine esthétique. Pourquoi rester fidèle à vos rides alors que vous pouvez y remédier? Il n’y a vraiment rien de mal à soigner votre apparence. Et si vous avez la possibilité de paraître propre et plus jeune, vous ne devriez pas réfléchir à deux fois. On ressemble à une voiture. Vous en prenez juste soin. C’est pourquoi je m’en tiens à cela. ” (Entretien: Anna Karolina Heinrich)