Dolph Lundgren utilise l’épée du pouvoir une fois de plus lors du panel du 40e anniversaire des Maîtres de l’univers de SDCC

He-Man et les maîtres de l’univers fête les 40 ans de la première fois que le prince Adam a tenu son épée magique et a dit « Par le pouvoir de Grayskull ». Le mois prochain marque également le 35e anniversaire de l’apparition de Dolph Lundgren en tant qu’homme musclé d’Eternia dans ce qui est actuellement encore la seule version en direct du personnage à avoir jamais été diffusée sur les écrans. Dans le cadre du panel animé par Kevin Smith célébrant l’anniversaire Ruby de la franchise, Lundgren s’est rappelé avoir joué He-Man dans Maîtres de l’universun film qui deviendrait un parfait exemple de « classique culte ».

Pour cette raison, il n’était pas surprenant de voir Dolph Lundgren faire une apparition au San Diego Comic-Con dans le cadre du Maîtres de l’univers panneau. Lundgren a rappelé le moment où il a été révélé qu’il avait amené l’homme à donner vie à He-Man en 1986 et comment cela aurait pu être une décision de fin de carrière. Il a dit:

« J’étais sur scène alors qu’ils applaudissaient et criaient : « J’ai le pouvoir », me demandant si c’était une bonne idée de faire ce film. Jouer à un jouet à l’époque était peut-être la fin de votre carrière. Mais le le fait que nous soyons toujours là et que ces gens merveilleux sont toujours dans ce personnage et cet univers signifie que la franchise est toujours très pertinente. »

Lundgren a ensuite commenté le costume dont on parlait à peine, qu’il devait porter pour le rôle, en plaisantant:

« J’avais l’habitude de dire que mon costume avait la taille d’un timbre, avec quelques bretelles. Et pendant le tournage de 54 nuits froides d’affilée, tout était très, très petit. »

À la fin du panel, l’invité surprise William Shatner a été invité par Kevin Smith à passer une réplique de l’épée du pouvoir à Lundgren, qui l’a tenue et a invoqué la ligne classique de He-Man de « Par le pouvoir de Grayskull, j’ai la puissance. »

Maîtres de l’univers A fait un grand retour l’année dernière

Maîtres de l’univers est l’une des plus grandes franchises des années 80, et en plus du statut constant « en développement » d’un nouveau film d’action en direct, Netflix a sorti deux nouvelles séries animées l’année dernière. Alors que de nombreux fans espèrent que le nouveau film d’action en direct livrera la marchandise, en 1987, le film basé sur la Terre qui a frappé les cinémas était à la fois un échec critique et commercial, mais maintenant, 35 ans plus tard, il est adoré par les fans du franchise pour ce qu’elle était et a certainement atteint son statut de film classique culte.





Alors que Netflix semble désormais être celui qui est heureux de consacrer du temps et des efforts à la franchise, les fans espèrent que la série Filmation originale fera également son chemin sur la plate-forme, pour rejoindre la série Kevin Smith et la plus jeune. He-Man et les maîtres de l’univers série qui vient de sortir sa bande-annonce de la saison 3. Une chose est certaine, c’est qu’il ne ressemble pas Maîtres de l’univers va n’importe où bientôt, et cela ne peut être qu’une bonne chose pour ses nombreux fans fidèles.