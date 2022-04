Dolph Lundgren et Luke Wilson seront les co-vedettes du thriller d’action The Best Man

Dolph Lundgren a été très occupé ces derniers temps et il ne semble pas qu’il envisage de lever le pied de sitôt. Ainsi que les rôles à venir dans Aquaman et le royaume perdu et Les Consommables 4Lundgren rejoint La revanche d’une blonde et Zombieland : appuyez deux fois star Luke Wilson dans le nouveau film d’action Le meilleur homme. Mettant également en vedette Scout Taylor-Compton, Scott Martin, Brendan Fehr et Nicky Whelan, le film verra Lundgren être réuni avec Accélération réalisateur Daniel Zirilli, et est scénarisé par C. Alec Rossel à partir de l’histoire de Zirilli. Cette nouvelle nous vient de THR.

Alors que Lundgren est maintenant dans la soixantaine, l’acteur sort un grand nombre de films allant des superproductions sur grand écran aux voix off et à des versions limitées plus discrètes. Cette année le verra revenir au Consommables franchise ainsi que la voix de Svengeance dans Minions : L’Ascension de Gru – qui a été retardé de deux ans grâce à la pandémie de Covid – et ainsi que l’année prochaine Aquaman suite, il sortira également le film documentaire Dauphin. Le meilleur homme sera son troisième film dont la sortie est prévue en 2023.

L’intrigue de Le meilleur homme tourne autour d’un mariage dans une station balnéaire isolée envahie par un groupe de mercenaires, ce qui conduit les principaux membres de la noce à affronter les terroristes pour sauver un groupe d’otages. On dirait essentiellement que cela joue pour le même public qui a suivi Lundgren à travers des films similaires tout au long de sa carrière, et à la fin, c’est ce qui a ramené les gens aux films de la star à maintes reprises.

Dolph Lundgren a son rôle à jouer dans deux grands films l’année prochaine







Dolph Lundgren est l’une de ces stars qui offre exactement ce que le public attend, ce qui signifie de nombreuses explosions, des coups de feu, des négociations d’otages et une bonne dose de testostérone masculine. En plus d’apparaître dans un certain nombre de films à petit budget dans cette veine, Lundgren jouera de nouveau Gunner Jensen dans Les Consommables 4 aux côtés de Sylvester Stallone et Jason Statham. En production depuis huit ans, les fans de la franchise d’action avaient commencé à se demander s’ils pourraient un jour voir le film en raison de la pandémie de Covid. Cependant, le tournage a commencé en septembre de l’année dernière, et bien qu’aucune date de sortie ne soit actuellement fixée, Les Consommables 4 devrait arriver plus tard dans l’année. Lundgren reprendra également le rôle du roi Nereus dans Aquaman et le royaume perdu, qui elle-même a connu un certain nombre de retards grâce à la pandémie de Covid.





À la fin de l’année dernière, Lundgren a également taquiné un nouveau film qu’il écrivait avec Michael Worth appelé Homme recherché. Selon Lundgren, le film le verra jouer un flic vieillissant qui doit protéger le témoin oculaire d’une fusillade du cartel et la faire traverser la frontière en toute sécurité. Les choses se compliquent lorsqu’on découvre que l’attentat a été orchestré par des Américains, et qu’il ne sait plus à qui faire confiance. Bien qu’il y ait eu peu d’informations sur le film depuis, le tournage devait avoir lieu avant cet été.





