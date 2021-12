Dolph Lundgren dit que Scott Adkins ferait un grand punisseur

Qui sait si nous verrons jamais le Punisher apparaître dans l’univers cinématographique Marvel, mais Dolph Lundgren serait heureux de voir Scott Adkins assumer le rôle. De toute évidence, Adkins a dû impressionner sa co-star lorsque les deux travaillaient sur leur nouveau film Chutes du château. Adkins avait même dit à Lundgren qu’il avait apprécié sa performance en tant que Frank Castle original en direct, et comme Lundgren pense qu’Adkins lui-même serait un grand acteur pour ce rôle.

« Vous seriez un bon Punisher, je viens de m’en rendre compte », a déclaré Lundgren à Adkins lors d’une interview avec ComicBook.com. Adkins a répondu: « Vous savez quoi Dolph? Je suis d’accord! »

Scott Adkins ressemble assez à Frank Castle, et il a certainement à la fois les capacités physiques et les talents d’acteur pour jouer un rôle comme celui de Punisher. Il y a encore des barrages routiers qui l’empêcheraient apparemment de décrocher ce rôle. D’une part, il n’y a pas si longtemps, Adkins apparaissait déjà dans le MCU avec un rôle mineur dans Docteur étrange. Il y a eu d’autres acteurs pour jouer plus d’un rôle dans le MCU, bien qu’Adkins ait exprimé quelques regrets d’avoir pris ce rôle car cela pourrait l’empêcher d’assumer un rôle MCU plus charnu de sitôt.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« C’est un rôle que je regrette d’avoir pris », a déclaré Adkins à The Illuminerdi. « J’aurais aimé tenir le coup et ne pas assumer le rôle, car maintenant je sens que j’ai raté ma chance d’être dans le Marvel [Cinematic] Univers. »

Les fans de Marvel peuvent également être réticents à accepter un nouvel acteur dans le MCU en tant que Frank Castle s’il est récent casse-cou les rumeurs se révèlent vraies. Il y a des rumeurs selon lesquelles Charlie Cox et Vincent D’Onofrio feront leur retour en tant que Matt Murdock et Wilson Fisk, respectivement, bien que si cela se produit, ce seront apparemment des versions « réinventées » des mêmes personnages. Cela signifie que le Punisher du MCU n’a pas nécessairement besoin d’être Jon Bernthal, mais sa présence manquera davantage aux fans si Cox, D’Onofrio et d’autres acteurs des émissions Netflix Marvel sont apparus.

Bernthal est apparu pour la première fois sous le nom de Frank Castle sur casse-cou avant de se lancer dans sa propre série dérivée. L’acteur a toujours dit qu’il était prêt à revoir ce rôle si l’occasion se présentait, mais il n’y a eu aucune indication de sa part ou de qui que ce soit d’autre qu’un retour de Punisher se produirait dans un proche avenir. Peut-être que Marvel Studios testera d’abord les eaux avec ces retours en voyant comment les camées rumeurs de Charlie Cox et Vincent D’Onofrio pourraient se dérouler.

Dolph Lundgren a joué pour la première fois Frank Castle dans une adaptation cinématographique simplement appelée Le punisseur qui est sorti en 1989. En 2004, Thomas Jane a joué une nouvelle incarnation avec Ray Stevenson reprenant le rôle dans Punisher War Zone en 2008. Jane a repris le rôle pour un court métrage intitulé Dirty Laundry qui est sorti en ligne. Personne n’a repris le rôle sous forme d’action réelle depuis Bernthal.

Chutes du château avec Dolph Lundgren et Scott Adkins joue dans certains cinémas et est disponible à la location à la demande. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.





JK Simmons explique pourquoi le M&M jaune est le concert le plus doux qu’il ait jamais eu JK Simmons apprécie vraiment de décrocher le rôle du M&M jaune car c’est ce qui l’a finalement aidé à vivre une vie durable en tant qu’acteur.

Lire la suite





A propos de l’auteur