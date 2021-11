Dolph Lundgren dit que des discussions sur le spin-off de Drago ont lieu à la MGM

On pourrait voir Dolph Lundgren revenir dans un film Drago à coupler avec les franchises Rocky et Creed.

Nous n’avons peut-être pas encore vu le dernier de Dolph Lundgren en tant qu’Ivan Drago. Après que le boxeur ait donné à Rocky Balboa de Sylvester Stallone le combat de sa vie dans la suite acclamée Rocheux IV, il est apparu que nous ne reverrions plus jamais ce personnage, même s’il a eu un impact considérable sur la culture pop. Les fans ont eu droit au retour d’Ivan Drago dans Stephen Caple Jr. Credo II, qui a vu Ivan servir de mentor à son fils Viktor (Florian Munteanu).

Il y a eu beaucoup d’images tournées pour Credo II qui s’est retrouvé sur le sol de la salle de montage, et cela inclut une confrontation entre Rocky et Ivan. Cela aurait été un clin d’œil intéressant à leur célèbre Rocheux IV combat, montrant qu’il y a toujours une certaine animosité entre les deux personnages toutes ces années plus tard. En repensant à la scène supprimée, Dolph Lundgren dit à THR que cela pourrait fonctionner car il y avait apparemment des conversations chez MGM à propos d’un Drago retombées.

« J’ai pensé que c’était un bon moment. C’était aussi un moment fan. C’était un petit combat rapide, et je pensais que cela fonctionnait. Mais le réalisateur [Caple] et MGM a estimé qu’il était étranger et qu’il n’a rien ajouté. Au fait, je pense qu’il est question de faire un spin-off complet sur Drago avec MGM. Donc, vous pouvez en obtenir plus.

Rien n’est gravé dans le marbre à ce sujet Drago projet, mais de toute façon, la performance de Lundgren dans Rocheux IV restera toujours dans les mémoires des fans. Lundgren a également évoqué la trame de fond qu’il avait pour Ivan Drago lors du tournage du film et a déclaré qu’il était impatient de voir le matériel supprimé mettant en vedette le personnage de la coupe étendue de Sly Stallone. Rocky v Drago : la coupe du réalisateur ultime.

«Quand j’ai joué le personnage, j’ai fait une histoire sur la façon dont il a été élevé par l’État et ils l’ont contrôlé. Il n’avait pas grand-chose à dire. Il n’était pas vraiment une mauvaise personne ; il n’était qu’un produit du système. C’est le monstre de Frankenstein. Ce n’est pas le Dr Frankenstein ; c’était l’Union soviétique. J’ai donc toujours joué à ça, et une partie de ça est apparue en 85. Sly et moi sommes amis, mais maintenant, je suppose qu’il voulait montrer l’autre côté du personnage. Donc je suis sûr que je vais l’apprécier.

Dolph Lundgren et Sylvester Stallone viennent également de se réunir pour la prochaine suite d’action Les consommables 4. Ce film place Lee Christmas de Jason Statham dans un rôle plus central, mais une poignée de stars de la franchise reviennent, Lundgren et Stallone parmi eux aux côtés de Randy Couture. Stallone a également suggéré qu’il en avait fini avec le Consommables franchise après avoir terminé son travail sur la suite.

Pendant ce temps, Lundgren a travaillé dur sur un autre rôle de représailles. il sera de retour dans Aquaman et le royaume perdu, et l’acteur dit que les fans vont l’adorer car c’est « plus fort et c’est plus excitant » que l’original. James Wan dirige la suite qui ramène également Jason Momoa pour jouer le super-héros titulaire. Le film devrait sortir en salles le 16 décembre 2022. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview de Dolph Lundgren sur The Hollywood Reporter.





