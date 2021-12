Dolph Lundgren dit qu’Aquaman 2 est meilleur que l’original

Dolph Lundgren pense qu’Aquaman et le royaume perdu est encore meilleur que l’original avec un script beaucoup plus « fort ».

Bouclez pour Aquaman et le royaume perdu, car Dolph Lundgren espère que la suite sera bien meilleure que l’original. Ce n’est certainement pas un coup sur l’original Aquaman, qui est sorti en 2018 avec un immense succès. Il s’est imposé comme l’un des versements les mieux reçus du DCEU avec plus d’un milliard de dollars engrangés au box-office mondial. Le film a été un énorme succès que les fans et les critiques semblaient vraiment aimer.

C’est bien beau, mais Lundgren pense que ces mêmes fans passeront encore un meilleur moment à regarder la suite à venir. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Lundgren a donné quelques informations sur Aquaman et le royaume perdu, et bien qu’il ne puisse rien offrir de spécifique, il suggère qu’il est meilleur que l’original, en partie en raison de l’engagement de James Wan à travailler sur chaque détail.

«Toute cette image n’est qu’un acte de classe. Tout le monde, de James Wan et Jason Momoa à Amber Heard et aux producteurs. Je pense que celui-ci est meilleur. Je pense que le script est plus fort et c’est plus excitant. La technologie a évolué en quatre ans, j’étais donc très heureux d’en faire partie. James Wan va à nouveau épater tout le monde par ce monde formidable qu’il crée. Il est impliqué dans chaque petit détail, même dans chaque petit morceau de chaque arme, et je pense que ça va être génial.

James Wan revient à la réalisation Aquaman et le royaume perdu en utilisant un scénario de David Leslie Johnson-McGoldrick ; Jason Momoa a également contribué à l’histoire. Avec Dolph Lundgren de retour en tant que roi Nereus avec Momoa de retour en tant qu’Arthur Curry, la suite met en vedette Amber Heard en tant que Mera, Patrick Wilson en tant qu’Orm, Yahya Abdul-Mateen II en tant que Black Manta et Temuera Morrison en tant que Thomas Curry. Randall Park, Vincent Regan et Pilou Asbaek sont également à l’affiche.

« Aquaman 2 est très fortement inspiré par Planète des vampires« , a déclaré James Wan à Total Film. « Vous pouvez sortir le garçon de l’horreur mais vous ne pouvez jamais sortir l’horreur du garçon. Eh bien, le premier film a pris beaucoup de gens par surprise, n’est-ce pas ? Et c’est en partie parce qu’ils ne connaissaient pas la bande dessinée, qui traite dans ce monde très sinistre et étrange. Les gens ont été surpris que je n’aie pas jeté tout ça pour faire un film sombre et lourd. Mais je n’ai pas pensé que cela aurait été juste pour ça. Donc, avec le deuxième film, Je pense qu’il sera plus facile pour les gens d’accepter où nous allons parce que j’ai déjà posé les bases. »

Aquaman et le royaume perdu est actuellement prévu pour sortir dans les salles de cinéma le 16 décembre 2022. Pendant ce temps, après avoir revisité Les consommables franchise pour une suite à venir avec Jason Statham et Sylvester Stallone, Lundgren a également taquiné qu’un Rocheux et Credo un spin-off sur Ivan Drago pourrait être en préparation après de récentes discussions à la MGM sur cette possibilité. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





