Dolph Lundgren dirigera et jouera dans un nouveau film d’action Wanted Man

Vétéran du cinéma Dolph Lundgren est déjà occupé pour le moment, travaillant actuellement sur les deux Les consommables 4 et Aquaman et le royaume perdu, mais il a déjà ajouté son prochain film à son agenda avec un film d’action Homme recherché, dans lequel il jouera, écrira et dirigera. Le film est produit par Millennium Media, qui produit le quatrième Consommables film et espère poursuivre le succès de leurs sorties récentes, Jusqu’à la mort, Secousse et le véhicule Ryan Reynolds, Le garde du corps de la femme du tueur à gages, et qui parierait sur Lundgren pour faire ce qu’il fait le mieux et porter les coups dans cette dernière offre.

Le pas connu pour Homme recherché décrit l’histoire comme « lorsqu’une fusillade d’un cartel laisse plusieurs agents de la DEA morts, un policier vieillissant doit récupérer un témoin oculaire et l’escorter de l’autre côté de la frontière. Mais lorsqu’ils apprennent que l’attaque a été exécutée par les forces américaines, il doit décider à qui faire confiance. » Cela ressemble à un territoire assez standard pour que Lundgren excelle dans son domaine idéal, et semble entre de bonnes mains avec Tuer Cupidon scribe Michael Worth co-écrit avec Lundgren. Le film devrait entrer en production en février.

Lundgren est peut-être bien dans la soixantaine, mais comme beaucoup de ses pairs, il ne montre aucun signe de ralentissement et de détente de sitôt. L’acteur suédois a joué dans plus de 70 films d’action au cours de sa carrière et a déjà six films prévus pour l’année prochaine, dont Opération Seawolf, Section huit, Un homme se lèvera, Les consommables 4, Aquaman et le royaume perdu et n’oublions pas son rôle de voix de Svengeance dans Minions : L’Ascension de Gru.

Dolph Lundgren sera vu pour la première fois dans Chutes du château, un autre film dans lequel l’acteur suédois joue et réalise à la fois, qui a sorti sa première bande-annonce plus tôt cette semaine. Le film voit un groupe de gangs rivaux tenter de trouver 3 millions de dollars cachés dans le Castle Heights Hospital, qui sera bientôt démoli. Ils ont deux heures pour trouver l’argent avant que le bâtiment ne soit démonté avec une pile de dynamite, ce qui va évidemment entraîner de nombreux tirs, double croisement et une explosion toute puissante à la fin. Castle Falls sort en salles et à la demande le 3 décembre et vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Lundgren figure également dans la nouvelle coupe de Rocky IV de Sylvester Stallone, dans laquelle il incarne le boxeur soviétique Ivan Drago, qui tue Apollo Creed sur le ring menant à un match de rancune entre la bête blonde et Rocky, qui veut venger la mort de son ami et défendre son pays. Stallone a annoncé en 2020 que pendant le verrouillage de Covid, il allait travailler sur un nouveau Director’s Cut du film, qui contiendrait de nouvelles images du combat entre Creed et Drago. Initialement prévu pour une sortie plus tôt cette année, la nouvelle version du film aura désormais une sortie en salles d’une seule nuit le 11 novembre, puis une sortie sur les médias numériques à partir du 12 novembre.

Cette histoire a été initialement rapportée par Deadline.