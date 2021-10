Dolph Lundgren confirme le retour d’Aquaman 2 avec une nouvelle photo de tournage

Icône de film d’action Dolph Lundgren a l’air roux et prêt alors que l’acteur commence à filmer la prochaine suite de DC Aquaman et le royaume perdu. Lundgren s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une image en coulisses de lui-même se préparant à retourner à l’eau en tant que roi Nereus, chef de la tribu atlante de Xebel et père de Mera d’Amber Heard.

En plus de nous donner un bon aperçu de l’ensemble flamboyant de regards succulents au sommet de sa tête, la star de cinéma d’action imposante a fait l’éloge du suivi dans une légende disant: « Traîner dans ma bande-annonce sur Aquaman 2. Super script, super réalisateur, des acteurs formidables et une équipe fantastique. J’apprécie vraiment ça ! »

Alors que les détails de l’intrigue pour Aquaman et le royaume perdu restent largement secrets, le titre offre quelques indices sur la direction de la suite du film de bande dessinée. Révéler que Aquaman 2 impliquera un mystérieux « royaume perdu », a conduit beaucoup à croire que le film présentera Necrus. Maintenant, Necrus devrait être familier aux fans de DC, mais pour ceux qui ne le savent pas, c’est le nom d’une autre ville sous-marine semblable à l’Atlantis natale d’Aquaman. Il est unique en ce qu’il n’existe que pendant de très brefs intervalles de temps et ne peut jamais être trouvé deux fois au même endroit. Connu sous le nom de « La ville noire », Necrus est dirigé par un roi tyran et est complètement militariste, ce qui devrait s’avérer un défi pour le super-héros sous-marin si Necrus s’avérait faire partie de l’histoire.

Aquaman et le royaume perdu sera à nouveau dirigé par James Wan à partir d’un scénario écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, et ramène Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry/Aquaman, le roi mi-atlante/mi-humain de l’Atlantide et membre de la Justice League qui sait nager à des vitesses supersoniques et communiquer avec la vie aquatique. Les acteurs de soutien sont

Amber Heard comme Mera, Patrick Wilson comme Orm Marius AKA Ocean Master, Yahya Abdul-Mateen II comme David Kane AKA Black Manta, Temuera Morrison comme Thomas Curry et, bien sûr, Dolph Lundgren comme King Nereus. La suite présentera également de nouveaux visages, dont Randall Park dans le rôle du Dr Stephen Shin, Jani Zhao dans le rôle de Stingray, Indya Moore dans le rôle de Karshon et Pilou Asbæk dans un rôle non divulgué.

Dolph Lundgren a déjà exprimé son enthousiasme à l’idée de retourner dans le monde du film de bande dessinée sous-marine de Aquaman, malgré sa haine des harnais. « [Aquaman] était certainement une nouvelle expérience », a-t-il déclaré. « La seule eau que j’ai jamais vue était dans ma bouteille d’Evian que j’ai bue. Il n’y avait pas d’eau sur le plateau. C’était vraiment très sec. Donc, vous vous accrochez au harnais toute la journée – cinq, six, sept, huit heures par jour – et vous bougez vos jambes d’une certaine manière, vous parlez et vous vous déplacez, puis vos cheveux sont ajoutés plus tard dans l’ordinateur. C’est donc très, très fastidieux, mais c’est une expérience différente. Et c’était amusant de travailler avec tous les grands acteurs – il y a [Willem] Dafoe et Patrick Wilson, et bien sûr, Jason Momoa. »

Aquaman et le royaume perdu est prévu pour le 16 décembre 2022.

