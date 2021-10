Dolph Lundgren assiste au Arnold Sports Festival avec sa fiancée de près de 40 ans sa cadette

Lundgren, 63 ans, a souri aux caméras en posant à côté entraîneur personnel Krokdal, 24, avec qui il s’est fiancé en juin de l’année dernière.

Les deux ont été vus se promener dans le festival de fitness et multisports, qui s’est tenu à Birmingham dernier week-end du vendredi 1er au dimanche 3 octobre.

Crédit : Backgrid

Partageant quelques photos de la journée, Lundgren a écrit sur Instagram : « J’ai apprécié de passer du temps avec mes bons amis Sly et Arnold au @arnoldsportsuk. Aussi super de voir tous les fans. Aujourd’hui, c’est la reprise du travail sur Expendables 4. »

Crédit : Instagram/Dolph Lundgren

La star a également utilisé la plate-forme de médias sociaux pour annoncer ses fiançailles avec Krokdal en juin 2020, après avoir posté une photo d’elle levant son doigt nouvellement orné de bijoux vers la caméra.

« Quelque chose de très spécial s’est passé ici en Suède », a-t-il légendé.

Parler à Muscle + Santé, l’acteur et artiste martial a parlé de sa relation avec Krokdal, avec qui il a commencé à sortir en juillet 2019.

Crédit : Instagram/Dolph Lundgren

Lundgren – qui était auparavant marié à Anette Qviberg, la mère de ses deux filles, et était plus tard dans un long terme relation avec copine Jenny Sandersson jusqu’en 2017 – a admis qu’il n’avait pas devrait trouver un nouveau partenaire, se référant à Krokdal comme son « match parfait ».

« Je n’avais certainement pas en tête de rencontrer quelqu’un de nouveau », a-t-il déclaré.identifiant.

« J’étais presque tout le contraire ! Je voulais être célibataire et souffler de la douleur et du chagrin de ma dernière relation, puis Emma est arrivée et j’ai réalisé que beaucoup de jeunes ont une vision vraiment nouvelle de la vie.

Crédit : Instagram/Emma Krokdal

« La jeune génération va conquérir le monde et de nombreux 24 ans vieux sont alors très matures. Des artistes comme Jim – mon Hendrix et Bob Dylan ont eu une vision très profonde de la vie à un très jeune âge. À l’époque, beaucoup de jeunes femmes auraient probablement eu sept enfants, mais le monde est maintenant différent. Emma m’entraîne avec les poids qui est elle spécialité et je l’entraîne avec la boxe. Nous sommes un match parfait.

« Ils dire que la jeunesse est gâchée par les jeunes et même si ce n’est pas vrai pour tout le monde – comme Emma – c’est vrai pour moi parce que j’ai mûri très tard. Je me sens très chanceux d’avoir quelqu’un comme Emma à cet âge, cela a changé ma vie et j’espère pouvoir lui donner le genre de une aide et un soutien qui prennent beaucoup de temps à découvrir et à amasser. »