Dolly Parton, un vaccin prometteur contre le coronavirus Moderna financé en partie

Dolly Parton. (Ian Gavan / Getty)

Dans l’équilibre cosmique de l’univers, Dolly Parton a longtemps été une force pour le bien: offrir au monde sa musique et sa philanthropie primées, et maintenant un vaccin contre un virus qui a paralysé le monde et tué 1,2 million de personnes.

Moderna Therapeutics est devenue la deuxième société à signaler des rapports préliminaires prometteurs d’un grand essai testant un vaccin contre le coronavirus lundi 16 novembre.

Pour un monde qui attend avec impatience un morceau de nouvelles positives sur la pandémie, les premières données d’essais de sa vaste étude continue ont montré que le vaccin du fabricant de médicaments basé au Massachusetts est efficace à 94,5%.

Et vous pouvez remercier Parton pour cela.

Les efforts de Moderna pour décrocher un vaccin ont été financés, en partie, par le Dolly Parton COVID-19 Research Fund dans le cadre du soutien indéfectible du musicien au Vanderbilt University Medical Center, selon un article publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Le centre était l’un des nombreux acteurs et institutions clés de la santé publique qui ont soutenu la tentative de Moderna de contenir le COVID-19 depuis des mois.

Même s’il reste des mois avant que le vaccin ne devienne largement accessible au public – en attendant l’approbation de la Food and Drug Administration et un examen critique par les pairs – la nouvelle que le deuxième vaccin potentiel était, de toutes les personnes, en partie financé par Parton est devenu une lueur d’espoir sur Twitter.

Pourquoi ne discutons-nous pas du fait que le vaccin avec la bonne nouvelle ce matin a été en partie financé par Dolly Parton? Vaccin, vaccin, vaccin, vacciiiiiiiiiiiiiine – Jonathan Katz, en espérant des collations à la citrouille (@JonathanPKatz) 16 novembre 2020

DOLLY PARTON POUR SECRÉTAIRE À LA SANTÉ ET AUX SERVICES HUMAINS https://t.co/wPhAykOpGo – daniel ™ ️ (@danielsogay) 17 novembre 2020

Nous ne méritons pas @DollyParton. Elle est vraiment l’un des êtres humains les plus gentils et les plus attentionnés, utilisant sa fortune (bien méritée) pour aider les gens de tant de manières différentes. Ne jamais l’afficher. Juste faire de la merde, pour le bien de nous tous. https://t.co/07TaJY69Xl – Ben Jacobson (@bfjacobson) 17 novembre 2020

dans cette maison, nous sommes des icônes qui croient en la science 💅🏼 https://t.co/KtQc3I9TnK pic.twitter.com/suFSzBzHRl – aog (@msaudreysings) 17 novembre 2020

Saint Dolly de Parton https://t.co/9ZyiDRwtH7 – Karen McGrath (@ proseccoprin1) 17 novembre 2020

🎶 Je vous en supplie, s’il vous plaît, enregistrez mon naaaaan 🎶 https://t.co/mN76bGeXSF – Greg James (@gregjames) 17 novembre 2020

Dolly Parton est l’un des plus grands trésors de l’humanité. https://t.co/L4AFfwW0yz – Dave Hogg (@stareagle) 17 novembre 2020

Levez la main si vous êtes athée mais que vous pensez que nous devrions canoniser Dolly Parton ✋🏼 https://t.co/UFYNpBLpT1 – Jet (alias Courtney) Jacobs (@CourtneyEJacobs) 17 novembre 2020

OK, attendez. Comment et pourquoi Dolly Parton finance-t-elle en partie un vaccin contre le coronavirus?

Lorsque l’icône de la musique country a été impliquée dans un accident de voiture en 2013, elle s’est liée d’amitié avec le chirurgien de l’Université Vanderbilt Naji Abumrad, selon La bête quotidienne.