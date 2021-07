Dolly Parton surprend son mari avec un look de lapin Playboy racé pour son anniversaire

L’icône country Dolly Parton ne laisse jamais tomber ses partisans, et en l’honneur de l’anniversaire de son plus grand fan – son mari de 57 ans, Carl Thomas Dean – elle a revêtu un look rétro qu’elle savait qu’il aimerait.

« Tu te souviens quand j’ai dit que j’allais poser sur la couverture de Playboy Magazine quand j’avais 75 ans ? Eh bien, j’ai 75 ans et ils n’ont plus de magazine », a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée mardi. « Mais mon mari a toujours aimé la couverture originale de Playboy, alors j’essayais de penser à quelque chose à faire pour le rendre heureux. »

Parton a d’abord posé pour Playboy en 1978. Ce faisant, elle est devenue la première chanteuse country à apparaître sur la couverture du magazine. Selon son site officiel, son contrat à l’époque comportait « des paramètres très spécifiques qui n’incluaient pas la nudité », mais elle portait toujours le costume de lapin classique.

En mars 2020 entrevue avec « 60 Minutes Australia », la chanteuse a déclaré que ce serait « tellement fou » si elle pouvait à nouveau poser pour le magazine à 75 ans.

Dans sa vidéo mardi, Parton a ajouté qu’elle avait fait une séance photo « dans cette petite tenue » et avait fait une couverture faite de « la nouvelle Dolly ».

« Eh bien, le vieille nouvelle Dolly », a-t-elle dit avec bonhomie. « Dans le premier, j’étais une sorte de petite boule de beurre dans celui-là. Eh bien, je suis du fromage à cordes maintenant. »

« Mais il pensera probablement que je suis du fromage à la crème », a déclaré Parton avec un clin d’œil. « J’espère! »

Parton est apparu sur la couverture de Playboy en 1978. Harry Langdon / Getty Images

Parton a déclaré que son mari pense toujours qu’elle est une « fille sexy » après toutes ces années.

« Je ne vais pas essayer de l’en dissuader », a-t-elle dit en riant.

Parton et Dean sont ensemble depuis des décennies, mais Dean préfère rester en dehors des feux de la rampe. Même sa vidéo de mardi ne montrait que l’arrière de sa tête alors qu’elle le surprenait avec la tenue et un cadre de ses deux couvertures Playboy.

Parton a déclaré Gens en 2018 que leur mariage dans le show-business – qui a commencé par des débuts modestes lorsqu’ils se sont rencontrés dans une laverie automatique et sont allés chez McDonald’s lors de leur premier rendez-vous – a été un succès parce que les deux savaient quand donner à l’autre espace.

Partager le même sens de l’humour a maintenu Dolly Parton et son mari Carl Dean ensemble pendant près de 60 ans. DollyParton.com

« Je plaisante et ris toujours quand les gens me demandent quelle est la clé de mon long mariage et de mon amour durable. » Parton a déclaré à People en 2018. « Je dis toujours : ‘Restez parti !’ et il y a beaucoup de vérité là-dedans. »

« Je voyage beaucoup », a-t-elle ajouté. « Mais nous nous apprécions vraiment quand nous sommes ensemble et les petites choses que nous faisons. »