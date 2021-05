Dolly Parton révèle son petit-déjeuner et ses produits de beauté préférés en pharmacie

Dolly Parton a rempli nos vies de belle musique, a donné à nos enfants des livres à lire et a même aidé avec le vaccin COVID-19. Mais vraiment, c’est une vieille fille ordinaire dans la vraie vie.

Comment savons nous? Eh bien, elle a parlé avec le Wall Street Journal Magazine dans une interview publiée lundi qui explique tout, de sa routine de maquillage à ce qu’elle ne portera pas même en lock-out – et, bien sûr, son légendaire temps de montée et de brillance de 3 dans le Matin.

Parton se produisant sur « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » en 2016. Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU

Ouais, 3 heures du matin. «Même lorsque je travaille tard sur des spectacles et des concerts, je peux me réveiller tôt», dit-elle. « Je n’ai juste pas besoin de beaucoup de sommeil! »

Elle peut diriger le perchoir, a-t-elle ajouté, avec seulement cinq ou six heures; si elle le doit, trois feront l’affaire. «Je prie chaque jour que Dieu mette toutes les bonnes choses, toutes les bonnes personnes dans ma vie, et enlève toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises personnes, et me guide», a-t-elle ajouté. « Et j’ai ma coupe d’ambition. »

Belle façon d’ajouter une lyrique de son classique, « 9 to 5 »! Alors, quel genre de petit-déjeuner va avec cette tasse? Que diriez-vous … de la salade aux œufs maison? Oui, son mari de plus de 50 ans, Carl Thomas Dean, peut avoir de la sauce au lait et des biscuits, mais elle reste avec une salade aux œufs et des tomates sur du pain grillé. Peut-être un bagel et du fromage à la crème, des concombres et des tomates, si elle se sent indulgente.

« Je regarde juste la modération pour la plupart », dit-elle. « J’ai tendance à prendre du poids parce que je suis si petit et parce que j’ai l’appétit d’une fille de fermier. »

Quant au reste de sa matinée, il y a une chose qu’elle n’a pas à faire beaucoup: se maquiller. C’est parce qu’elle dort avec!

«J’essaie généralement de me maquiller la nuit», dit-elle. « Parce que je ne sais jamais s’il va y avoir un tremblement de terre ou une tornade ou une tempête et je vais devoir sortir au milieu de la nuit! »

Tout au long de la journée, elle le retouche avec «beaucoup de produits Maybelline», ainsi que Pan Stik de Max Factor, quelque chose qu’elle a utilisé «pendant toutes mes années de croissance».

« Si je sors la nuit, je vais juste ajouter un peu plus d’ombre, un peu plus de paillettes, de rouge à lèvres plus rouge ou plus brillant, dit-elle. » J’ai tellement l’habitude de me maquiller et de me coiffer que je peux le faire très rapide. »

On dirait qu’elle a tout sous contrôle. Mais l’a-t-elle un peu réduit pendant le verrouillage, alors que si peu d’entre nous pouvaient quitter nos maisons en raison de la pandémie de COVID-19? Eh bien, disons simplement que Parton, 75 ans, a sa propre façon de garder les choses décontractées dans la maison.

«Je ne porte pas de pantalons de survêtement», dit-elle. «J’ai mes propres petits vêtements pour la maison, comme un petit nounours en forme de robe, un long nounours, puis j’ai une petite veste ou une chemise à assortir si j’ai froid. Je les appelle mes vêtements de bébé parce qu’ils sont doux comme un bébé . Mais je ne porte pas de vêtements de sueur. «

OK, alors peut-être que de cette façon, elle est ne pas Comme le reste d’entre nous. Mais ce n’est pas grave: c’est Dolly Parton!

