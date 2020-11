Dolly Parton révèle où elle était le 11 septembre – «  C’était comme si le monde s’était arrêté  »

Dans ses nouveaux mémoires, Dolly Parton, chanteuse: Ma vie en paroles (écrit par Parton avec Robert K. Oermann), Dolly Parton écrit de manière poignante: «Tout le monde se souvient où ils étaient le 11 septembre.»

C’est certainement vrai pour beaucoup d’entre nous – et c’était aussi vrai pour la légende country de 74 ans elle-même. Dans Chanteur, l’auteure-compositrice emblématique révèle exactement quand et où elle a appris les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles, ainsi que la manière dont elle a réagi de sa manière typiquement créative.

Dolly Parton | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Parton tournait un spot pour Dollywood quand elle a découvert le 11 septembre

Le 11 septembre, Parton révèle qu’elle se trouvait dans une vaste ferme isolée près de Pigeon Forge, dans le Tennessee.

Elle et une grande équipe tournaient une vidéo pour une nouvelle attraction dans son parc à thème populaire, Dollywood. Ils avaient loué une grande ferme pour filmer la publicité, et il y avait peu ou pas d’accès au téléphone portable sur la plupart de la propriété parce qu’ils se trouvaient dans une zone si isolée.

Soudainement, la journée de travail typique de Parton a été perturbée par une catastrophe et une tragédie. Une femme de la ferme de la propriété louée regardait la télévision lorsqu’elle a appris la nouvelle.

«Elle est sortie en criant:« Oh, les tours jumelles! »» Parton se souvient du moment exact où elle l’a découvert.

L’équipage a explosé dans le chaos alors que tout le monde commençait à craindre pour leurs maris, femmes et enfants à la maison. La plupart des membres de l’équipe de tournage venaient de New York, ce qui les a particulièrement touchés, car beaucoup d’entre eux avaient des êtres chers dans la région.

Parton se souvient que les employés étaient frénétiques dans leur recherche d’un service de téléphonie cellulaire, dans l’espoir d’entendre de bonnes nouvelles concernant leur famille et leurs amis.

«Ils ont couru sur la route, essayant de se rendre quelque part où leurs téléphones fonctionneraient et ils pouvaient appeler quelqu’un pour savoir ce qui se passait», se souvient Parton.

Dolly Parton | Kevin Winter / Getty Images

CONNEXES: Elvis Presley a chanté cette célèbre chanson de Dolly Parton à Priscilla après leur divorce

L’icône de la musique country a déclaré que le moment était surréaliste

Parton poursuit en expliquant que le moment n’était pas seulement tragique – il était apocalyptique, comme si quelqu’un avait arrêté manuellement le temps. Presque immédiatement, Parton et le reste de l’équipage «devenaient tous fous» et avaient l’impression que c’était «la fin du monde».

Le moment devenait de plus en plus terrible et surréaliste à mesure que de plus en plus de nouvelles affluaient. Au fur et à mesure qu’ils reconstituaient l’histoire, cela se sentait d’autant plus dévastateur.

«Et alors que nous avons pu voir tout ce que c’était vraiment, c’était comme si le fond était tombé du monde», écrit Parton dans ses mémoires. «C’était comme si le monde s’était arrêté. C’était comme la fin des temps, en quelque sorte.

Appelant le moment «horrible» et «horrible», Parton a révélé qu’elle n’oublierait jamais les larmes et les cris qu’elle avait entendus de ses collègues ce jour-là.

Panneau d’affichage Dollywood | George Rose / Getty Images

CONNEXES: Sylvester Stallone a convaincu Dolly Parton de commencer à manger différemment sur l’ensemble de « strass »

Elle a enregistré une chanson spirituelle en réponse

Bien sûr, Parton a toujours répondu aux moments émotionnels – à la fois tragiques et joyeux – avec le pouvoir de la chanson. Ce n’était pas une exception. Sa réaction instinctive aux événements du 11 septembre l’a amenée à écrire la chanson de 2002 «Hello God», qui est apparue sur le Halos et cornes album et a culminé au n ° 60 sur les charts.

Avec des lignes comme « Bonjour Dieu, es-tu là-bas? / Peux-tu m’entendre, est-ce que tu écoutes plus? » et «Bonjour Dieu, nous avons vraiment besoin de Toi / Nous ne pouvons pas le faire sans Toi», Parton s’appuie sur sa foi personnelle pour appeler à une présence divine dont elle n’est pas sûre de pouvoir vraiment l’entendre.

Dans Chanteur, Parton admet que le 11 septembre et ses conséquences l’ont amenée à remettre en question sa foi, ainsi que la cruauté de l’humanité. «Hello God» capture la solitude et l’impuissance qu’elle ressentait à l’époque.

«La chanson était très inspirée», écrit Parton dans ses mémoires, faisant référence à «Hello God» comme «sa chanson du 11 septembre».

Beaucoup de chansons de Parton proviennent d’un lieu d’extrêmes émotionnels: des moments où le temps s’arrête brusquement. Alors que de nombreux auteurs-compositeurs ont préféré écrire des histoires sur les États-Unis en particulier après le 11 septembre, Parton (à sa manière typiquement inclusive) a plutôt écrit du point de vue d’un «homme ordinaire» – quiconque a vécu une tragédie ou une douleur.