Dolly Parton recrée sa couverture emblématique de Playboy de 1978 pour l’anniversaire de son mari

Dolly Parton a frappé sur des oreilles de lapin et une robe noire moulante pour le 79e anniversaire de son mari.

La légendaire chanteuse country a recréé sa photo de couverture emblématique du lapin Playboy en cadeau à son partenaire de près de six décennies, Carl Dean.

Dolly a déclaré: « Je me demande pourquoi je suis habillée comme ça? C’est pour l’anniversaire de mon mari. Rappelez-vous il y a quelque temps, j’ai dit que j’allais poser pour Playboy magazine quand j’avais 75 ans ? Eh bien, j’ai 75 ans et ils n’ont plus de magazine.