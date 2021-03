Dolly Parton reçoit le vaccin COVID-19 et chante la version «  vaccin  » de «  Jolene  »

Dolly Parton, bailleur de fonds de la recherche sur les oiseaux chanteurs et les vaccins du Tennessee, a obtenu son vaccin COVID-19. Parton a partagé à la fois une photo et une vidéo d’elle-même en train de se faire photographier au centre médical de l’Université Vanderbilt mardi après-midi.

«Dolly reçoit une dose de son propre médicament», lisent les tweets.

Dans la vidéo, elle a noté qu’elle avait enfin trouvé une utilisation pour son chemisier «à épaules dénudées».

« Je suis vraiment enthousiaste! » a-t-elle dit avant le coup, ajoutant qu’elle avait attendu de l’obtenir «jusqu’à ce que je sois assez âgée pour l’obtenir et que je sois assez intelligente pour l’obtenir.

« Je voulais dire à tout le monde que je pense que tu devrais sortir et le faire aussi », a-t-elle ajouté.

Parton a également réalisé une version a cappella de «Jolene», mais a remplacé «Jolene» par «vaccin».

«Vaccin, vaccin, vaccin, vacciiiiine, je vous en supplie n’hésitez pas / Vaccin, vaccin, vaccin, vaccin, car une fois que vous êtes mort, c’est un peu trop tard», a-t-elle chanté.

Elle a encouragé ses fans et ses abonnés à se faire vacciner quand c’est leur tour, ajoutant que « nous voulons tous revenir à la normale, quoi que ce soit ».

« Ce serait une bonne chance dans le bras, n’est-ce pas? » elle a ri. « Alors je veux juste dire à vous tous les lâches là-bas, ne soyez pas un squat de poulet, allez là-bas et prenez votre photo. »

Parton avait fait don d’un million de dollars au centre médical de l’Université Vanderbilt au début de la pandémie pour aider à trouver un vaccin contre le coronavirus. Ses recherches et le don de Parton ont joué un rôle dans le vaccin de Moderna, qui s’est révélé efficace à 94,5%.

Lorsqu’elle a annoncé son don, Parton a expliqué que son ami de longue date, le Dr Naji Abumrad, était impliqué dans le projet et « m’a informé qu’ils faisaient des progrès passionnants dans la recherche du coronavirus pour un remède. »

Le rapport préliminaire officiel sur le vaccin Moderna crédite même le «Dolly Parton COVID-19 Research Fund», parmi un certain nombre d’autres organisations.

Parton a déclaré à AUJOURD’HUI en novembre qu’il était logique pour elle de redonner.

«Je suis juste heureux que tout ce que je fais puisse aider quelqu’un d’autre, et quand j’ai donné de l’argent au fonds COVID, je voulais juste que ça fasse du bien. De toute évidence, ça l’est », a-t-elle déclaré dans l’émission. «Espérons simplement que nous trouverons bientôt un remède.»

En février, elle a dit qu’elle attendait de se faire vacciner parce qu’elle ne voulait pas avoir l’air de couper la ligne.

«Je ne vais pas obtenir le mien tant que d’autres personnes n’auront pas le leur», a-t-elle déclaré à l’Associated Press. «Je ne veux pas que ça donne l’impression de sauter la ligne juste parce que j’ai donné de l’argent. Je suis très drôle à ce sujet.

Le chanteur de « Jolene » a eu 75 ans en janvier et se situe bien dans les limites d’âge pour recevoir le vaccin au Tennessee.

Mardi, les fans étaient reconnaissants à Parton d’être mieux protégé contre le virus.

«Merci à l’univers d’avoir protégé notre reine», une personne posté.

«Je t’aimerai toujours (r engagement en faveur de la santé publique)», un autre posté, faisant une pièce de théâtre sur la célèbre chanson de Parton, « I Will Always Love You ».

« Héros, trésor national, ange, patriote. Il n’y a tout simplement pas assez de mots pour décrire tout le bien que cette femme apporte à notre monde. Merci, Dolly, » un fan a écrit.