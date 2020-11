Dolly Parton raconte comment son père a inspiré sa réussite caritative pour enfants

Dolly Parton est une inspiration et un modèle. Elle a construit sa carrière musicale et sa richesse à partir de rien, et elle mène également une vie de gentillesse et de générosité. L’une de ses activités caritatives est The Imagination Library, qui donne des livres aux jeunes enfants pendant qu’ils apprennent à lire. Parton dit qu’elle a eu l’idée de ce projet particulier de son défunt père.

Parton était un invité sur La conversation d’Oprah le 13 novembre. Lorsque Winfrey a posé des questions sur The Imagination Library, Parton a raconté comment son père a inspiré l’idée et l’a aidée à construire l’organisme de bienfaisance avant sa mort.

Dolly Parton a vu l’analphabétisme grandir de première main

Parton raconte beaucoup d’histoires sur le fait de grandir dans la pauvreté. Elle en chante aussi. Ces histoires ne concernent pas seulement son manteau de plusieurs couleurs ou d’autres luttes. Parton dit qu’elle a vu son père aux prises avec une éducation formelle limitée.

«Pour en revenir à la raison pour laquelle j’ai créé la bibliothèque Imagination, mon père a grandi dans les montagnes de l’est du Tennessee également», a déclaré Parton à Winfrey. «Il est issu d’une très grande famille de 14 à 15 enfants. À cette époque et dans ces collines, la plupart des gens n’avaient pas la chance d’aller à l’école parce qu’il n’y avait qu’une école à une seule pièce et c’était à quelques kilomètres par mauvais temps ou autre. La plupart des gens aiment ça, leurs enfants devaient aller travailler dans les champs, essayer d’aider à nourrir le reste de la famille.

Parton a vu les effets émotionnels du manque de scolarité sur son père plus tard dans sa vie.

«Papa n’a jamais eu la chance d’y aller», a poursuivi Parton. «Il n’a jamais été à l’école, donc il ne savait ni lire ni écrire, mais papa était un homme vraiment intelligent. Il a réussi à élever cette grande famille simplement en étant capable de faire du cheval et du troc et de faire tout ce que vous avez à faire, mais il avait honte de ne pas pouvoir lire et écrire. Cela m’a toujours dérangé qu’il ait l’impression de ne pas pouvoir apprendre après avoir grandi.

Dolly Parton a impliqué son père dans The Imagination Library

Une fois que Parton a eu les ressources, elle a décidé de faire quelque chose pour les enfants grandissant dans des situations similaires à celles de son père.

« Je me souviens donc avoir pensé que je devais faire quelque chose à ce sujet », a déclaré Parton. « Je peux. Je suis maintenant dans une position où je peux faire quelque chose. Alors j’ai dit: «Papa, je veux démarrer un programme appelé Imagination Library. Nous allons donner des livres aux enfants quand ils sont petits pour qu’ils puissent apprendre à lire dans leurs années les plus impressionnables. Je veux que tu m’aides avec ça. J’ai fait. Nous avons élaboré le programme.

La bibliothèque Imagination a dépassé ses rêves

Les ambitions de Parton pour The Imagination Library étaient modestes. Quand ils ont explosé, elle était heureuse que cela puisse être l’héritage de son père. Robert Lee Parton est décédé en 2000.

«Je me suis dit: ‘Eh bien, cela fera du bien dans notre petit comté là-bas, dans le comté de Sevier et peut-être dans quelques comtés.’ La prochaine chose que vous savez, ils l’ont emporté dans tout le Tennessee. Le gouverneur Bill Bredesen, à l’époque, pensait que c’était un excellent programme. Maintenant, c’est au Canada. C’est partout dans le monde et nous avons donné environ 150 millions de livres depuis que nous avons commencé.

Même maintenant qu’il est parti, Parton pense que Robert méprise la bibliothèque Imagination.

«Mon père a pu vivre assez longtemps pour voir l’imagination se porter bien et les petits enfants m’appelant la dame du livre», a déclaré Parton. «Alors je sais toujours qu’il est là-haut quelque part en train de penser: ‘Vas-y, fille. Tu t’en sors bien.' »