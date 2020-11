Dolly Parton prépare-t-elle le dîner de Thanksgiving pour sa famille?

Elle est philanthrope et star de la musique country, mais Dolly Parton a aussi quelques recettes de Thanksgiving dans sa manche, ou plutôt dans sa perruque. Grâce à son livre de cuisine, les fans peuvent s’essayer à certains des plats de vacances préférés de l’artiste, y compris son célèbre pain de maïs à la poêle.

Dolly Parton aime les gros cheveux et sa famille

Elle a sorti des chansons comme «Jolene», «9 to 5» et «Coat of Many Colors». Parton partage même son amour pour les vacances avec sa musique. Cet artiste a sorti un album country, intitulé Un Noël Holly Dolly, avec des chansons comme «Holly Jolly Christmas», «Comin ‘Home For Christmas» et «Christmas Is Where We Are».

En plus de sa célébrité de la musique country, Dolly Parton a un partenaire de plus de 50 ans, Carl Thomas Dean. (Elle n’a pas d’enfants, cependant.) En conséquence, certains fans se demandent si cette artiste a le temps de préparer les repas des fêtes pour sa propre famille.

Dolly Parton répète pour le Noël 2016 au Rockefeller Center | Virginia Sherwood / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Dolly Parton adore cuisiner, partageant des recettes avec son livre de cuisine original

Parton partage souvent certaines de ses recettes préférées avec ses fans, y compris quelques «fixins» de Thanksgiving. C’est surtout grâce à son livre de cuisine, Dolly’s Dixie Fixin’s: Amour, rire et beaucoup de bonne nourriture, qui comporte plus de 100 recettes recueillis de son enfance, des membres de sa famille et de Dollywood.

«J’aime toujours essayer de nouveaux aliments aussi souvent que possible», a déclaré Parton à propos de son livre de cuisine. «Mais quand il s’agit de cuisiner pour moi et mon mari Carl et ma grande grande famille élargie, qui se chiffre dans les centaines de ces jours-ci, ce que nous voulons vraiment manger est ce qui nous réconforte le plus: une bonne nourriture copieuse enracinée dans la cuisine de maman ces rassemblements de pays de mon enfance.

«C’est la nourriture de ces joints Mom and Pop qui vous accueille comme si vous étiez de la famille», a-t-elle poursuivi. «Nous voulons vraiment simplement des plats préparés avec amour et servis avec joie. Par ici, c’est ce que nous appelons Dixie Fixin.

Dolly Parton prépare-t-elle le dîner de Thanksgiving pour sa famille?

On ne sait pas si Parton est le chef derrière le repas de Thanksgiving de sa famille. Cependant, dans une publication sur Facebook, l’artiste a déclaré que ces vacances concernaient ses activités préférées «famille, divertissement et nourriture».

Certaines recettes du livre de cuisine sont parfaites pour Thanksgiving, y compris son pain de maïs à la poêle. Cette artiste va encore plus loin dans sa célébration de Thanksgiving en 2020, avec une apparition dans le défilé de Thanksgiving de Macy.

Ce défilé sera, bien sûr, quelque peu différent des années passées, certains avec des performances préenregistrées et le parcours du défilé réel étant raccourci considérablement pour décourager les foules.

Cette célébrité est connue pour bien plus que sa nourriture. Elle a gagné de nombreux prix et reconnaissances, pour tout, de sa musique country à son travail philanthropique. Récemment, Parton a aidé à financer la recherche sur le vaccin contre le coronavirus Moderna (COVID-19).