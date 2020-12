Dolly Parton porte des talons hauts tous les jours pour une raison hilarante pratique

Ces talons sont faits pour marcher. L’esthétique country glam de Dolly Parton fait partie des légendes. La femme de 74 ans n’est jamais vue sans une perruque fabuleuse, ses tenues sont toujours ornées de paillettes et elle porte toujours des talons hauts.

Parton a toujours dit que les talons hauts étaient ses chaussures préférées. Et dans une récente interview, la star a révélé qu’elle porte des talons à toute heure de la journée à cause de son amour pour eux, oui, mais aussi pour une raison plutôt pratique.

Dolly Parton | Paul Drinkwater / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Dolly Parton porte des talons hauts à la maison

Dans une interview avec RuPaul pour Marie Claire, la chanteuse de «I Will Always Love You» a partagé des détails sur sa routine matinale et sur sa vie à la maison avec son mari Carl Dean.

Comme elle l’a révélé, elle se réveille à 3 heures du matin tous les matins parce que c’est à ce moment-là qu’elle fait sa meilleure composition. La star se réveille, prie, médite, pense «j’ai tellement à faire», puis y arrive. Une fois son travail du matin terminé et son mari réveillé, elle prépare le petit-déjeuner.

«Ce matin, j’ai préparé le petit-déjeuner pour mon mari et moi», a déclaré Parton à RuPaul. «J’ai fait des galettes de saucisses, j’ai fait des biscuits et j’ai fait de la sauce au lait. Il aime ça de temps en temps. Maintenant, je ne peux pas manger comme ça tout le temps, mais j’aime le manger quand je le fais.

Sachant exactement à qui il parlait, RuPaul a demandé: «Lorsque vous cuisiniez, portiez-vous vos talons hauts?»

Comme Parton a répondu à l’icône de la traînée, «je porte toujours mes talons hauts. N’est-ce pas?

« Non. C’est la chose: il y a des similitudes dans ce que nous faisons, mais j’enlève tout cela », a-t-il plaisanté en retour.

« Eh bien, je ne le fais pas », a plaisanté le chanteur de « Head Over High Heels ».

CONNEXES: Christine Baranski a à peine lu le scénario avant de rejoindre le « Noël de Dolly Parton sur la place »

Dolly Parton est toujours prête pour une apparition

Parton a révélé qu’elle sortait à peine du glamour pour suivre son image hautement organisée.

«Je dois toujours rester prête – prête pour la rue, je dis toujours», a-t-elle déclaré au Course de dragsters hôte. «Je dois garder mon maquillage et garder mes cheveux coiffés. Par exemple, quand je suis à LA – je vous en ai parlé – s’il y a un tremblement de terre, si nous avons un tremblement de terre, je ne suis pas en train de courir dans la rue, comme vous le regardez maintenant. Je dois être prêt à ambulance à tout moment, si je tombe malade ou quelque chose comme ça.

Et rester prêt, c’est garder ses talons hauts. Pas seulement pour compléter sa tenue, mais aussi pour atteindre les armoires de sa maison. La star ne mesure que 1,50 mètre de haut, donc les talons lui rendent les choses plus accessibles.

«En fait, je porte des talons hauts la plupart du temps», a-t-elle noté. «Ils ne sont pas toujours aussi hauts que ceux que je porte pour le spectacle. Mais je suis petit. Je suis petit. Et je dois porter des talons pour atteindre mes armoires. Mais j’aime toujours porter les chaussures aussi, et je me sens plus comme moi. Mais je peux descendre, cependant. Je suis à l’aise dans ma propre peau; Je suis à l’aise avec mon image. Je m’habille plus pour moi que pour quelqu’un d’autre.

Oh, Dolly. Comment nous t’aimons.