Dolly Parton partage sa vision d’un monde post-COVID plus gentil

Dolly Parton. (Ian Gavan / Getty)

Dolly Parton a déclaré qu’elle pensait que la pandémie de coronavirus nous laisserait tous de meilleures personnes, après avoir donné 1 million de dollars pour aider à financer un vaccin COVID prometteur.

Parton a fait sensation la semaine dernière lorsqu’il a été révélé avoir indirectement soutenu le candidat vaccin contre le coronavirus Moderna, dont les essais ont révélé une efficacité à 94,5%.

Dans une interview avec le Le Sunday Times, l’icône gay a parlé de la vie après la pandémie, et a déclaré: «Quand la vie redeviendra un peu normale, je pense que nous allons être de meilleures personnes.

«Nous allons essayer un peu plus dur. Je dois le croire. Je pense que nous serons mieux une fois que tout sera terminé.

«Je connais beaucoup de gens qui n’ont pas la foi. Ce sont eux qui ont le plus de difficultés parce que vous devez croire en quelque chose de plus grand que vous ou vous avez vraiment des problèmes.

La semaine dernière dans une apparition sur Le spectacle unique, Parton a discuté de son don de 1 million de dollars pour mettre en place le fonds de recherche Dolly Parton COVID-19 au centre médical de l’Université Vanderbilt de Nashville, qui a contribué au développement du vaccin contre le coronavirus Moderna.

Elle a expliqué que jusqu’à la semaine dernière, elle n’avait aucune idée que son argent avait servi au vaccin.

Dolly Parton a déclaré: «J’ai entendu [about the vaccine] hier et je n’avais pas réalisé que cela faisait partie du programme auquel je faisais partie, alors je me sens très honoré et fier.

«En fait, lorsque la pandémie a commencé, il y a plusieurs mois, je me suis simplement sentie amenée à investir de l’argent dans un programme à l’hôpital Vanderbilt, c’est un merveilleux hôpital ici. Cela a été si bon pour moi et ma famille au fil des ans.

«J’ai fait un don de 1 million de dollars, et ils l’ont appelé le Dolly Parton COVID Fund. Grâce à cela, ils ont en fait obtenu plus d’argent, et cela a juste commencé à croître, et ils développaient toutes ces choses merveilleuses.

«Je viens de découvrir aujourd’hui que c’était pour de vrai et que cela faisait partie du programme que nous avons aidé à démarrer.

«Je suis sûr que beaucoup de millions de dollars de nombreuses personnes ont été investis dans cela, mais je me sentais tellement fier d’avoir fait partie de ce petit capital d’amorçage, qui, espérons-le, deviendra quelque chose de grand et aidera à guérir ce monde. Seigneur sait, nous en avons besoin!