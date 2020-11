Dolly Parton n’avait aucune idée qu’elle avait aidé à financer un vaccin COVID prometteur

Dolly Parton a révélé qu’elle n’avait aucune idée qu’elle avait aidé à financer un vaccin COVID réussi jusqu’à ce que le reste du monde commence à lui poser des questions à ce sujet.

L’icône gay a fait sensation cette semaine alors qu’elle s’est révélée être l’un des soutiens du candidat vaccin Moderna, qui, selon une étude, est efficace à 94,5% pour prévenir le virus.

Lors d’une apparition à la BBC Un spectacle mardi (17 novembre), Parton a parlé de son rôle dans son développement, expliquant que sa contribution est venue après avoir donné 1 million de dollars pour mettre en place le Dolly Parton COVID-19 Research Fund au Vanderbilt University Medical Center de Nashville.

L’icône gay est sortie pour « aider à guérir ce monde » avec le vaccin COVID.

Elle a expliqué: «J’ai entendu [about the vaccine] hier et je n’avais pas réalisé que cela faisait partie du programme auquel je faisais partie, alors je me sens très honoré et fier.

«En fait, lorsque la pandémie a commencé, il y a plusieurs mois, je me suis simplement sentie amenée à investir de l’argent dans un programme à l’hôpital Vanderbilt, c’est un merveilleux hôpital ici. Cela a été si bon pour moi et ma famille au fil des ans.

«J’ai fait un don de 1 million de dollars, et ils l’ont appelé le Dolly Parton COVID Fund. Grâce à cela, ils ont en fait obtenu plus d’argent, et cela a juste commencé à croître, et ils développaient toutes ces choses merveilleuses.

«Je viens de découvrir aujourd’hui que c’était pour de vrai et que cela faisait partie du programme que nous avons aidé à démarrer.

«Je suis sûr que beaucoup de millions de dollars de nombreuses personnes ont été investis dans cela, mais je me sentais tellement fier d’avoir fait partie de ce petit capital de départ, qui, espérons-le, deviendra quelque chose de grand et aidera à guérir ce monde. Seigneur sait, nous en avons besoin!

La légende de la musique a expliqué que personne ne l’avait contactée pour lui parler de son rôle dans le vaccin, alors elle l’a découvert en faisant des interviews pour promouvoir son nouvel album, après que les nouvelles aient commencé à être tendance sur Twitter.

Parton a déclaré: «J’ai été choqué! J’étais déjà au travail, je faisais des interviews et ils m’ont demandé à l’antenne, et je ne savais pas à ce moment-là que c’était pour de vrai.

«Je ne voulais rien dire, mais je me suis dit: ‘Je dois vérifier cela, et si c’est le cas, je suis une fille très fière aujourd’hui, de savoir que j’ai quelque chose à voir avec quelque chose qui va pour nous aider à traverser cette folle pandémie. »

«Saint» Dolly Parton a une longue liste de réalisations incroyables.

L’extraordinaire générosité de Dolly Parton n’est pas une nouvelle pour les fans de la chanteuse, qui a une longue liste de réalisations humanitaires.

Le programme de dons de livres Imagination Library de la chanteuse a aidé à apprendre à lire à des millions d’enfants depuis sa création par la chanteuse en 1995, offrant plus de 130 millions de livres gratuits à des enfants du monde entier, ce qui lui a valu une reconnaissance spéciale de la Bibliothèque du Congrès.

Sa Fondation Dollywood fournit également des bourses pour aider les enfants issus de milieux défavorisés, tandis que la chanteuse a dépensé des millions pour les efforts de secours en 2017 après que des maisons à travers le Tennessee ont été ravagées par des incendies de forêt.

Parmi les nombreux honneurs de Parton figure un prix du US Fish and Wildlife Service en 2003 pour la création d’un sanctuaire pour les pygargues à tête blanche en voie de disparition dans son parc de Dollywood.

Les fans ont également été ravis d’apprendre que la société de production de la chanteuse avait un intérêt silencieux dans le classique de la télévision féministe. Buffy contre les vampires. Comme Le New York Times rapporté en 2016, lorsque Parton a découvert qu’une femme cadre recevait moins de redevances Buffy que ses homologues masculins, elle lui a personnellement fait un chèque.