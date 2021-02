Dolly Parton explique pourquoi une date lui a déjà fait traverser la forêt avec des ours

Il est difficile d’imaginer que quiconque a la chance de passer du temps de qualité avec Dolly Parton choisirait en fait de le mettre fin tôt.

C’est peut-être pourquoi la superstar de la musique country a décidé de partager cette histoire presque incroyable sur le fait d’avoir été abandonné par un rendez-vous en jouant à « True Confessions » dans un épisode récent « The Tonight Show avec Jimmy Fallon ».

Dans le jeu, Parton, Fallon et l’acteur Noah Centineo ont chacun avoué une histoire personnelle différente, laissant à leurs collègues joueurs le soin de déterminer si l’histoire était vraie ou non.

C’est à ce moment-là que Parton a raconté cette histoire de la vie réelle: «Je suis sortie avec un gars, et il m’a mis à la porte d’une voiture et m’a fait rentrer chez moi la nuit à travers une forêt avec des ours et des lynx roux.

Lorsque Centineo a posé des questions sur la faune effrayante, elle lui a assuré que leur présence n’était pas qu’une probabilité. La femme de 75 ans a déclaré qu’elle «les avait entendus (et) les avait ressentis» au cours de la randonnée de 8 km de retour chez elle à travers les Smoky Mountains de l’est du Tennessee.

«Il y a des ours et des lynx roux, et il y a ces hommes de la montagne édentés, du genre« Délivrance »en plus des ours et tout cela», se souvient-elle. «Ce n’était pas un endroit agréable.»

en relation

D’autant qu’elle était encore adolescente à l’époque.

Quant à savoir pourquoi son rendez-vous lui a envoyé le sabotage à travers les bois tard dans la nuit, le chanteur, auteur-compositeur, acteur et philanthrope a dit que c’était simple.

«C’était une situation de« sortir ou de sortir »», a-t-elle déclaré à Fallon et Centineo. «Alors il m’a expulsé pour rentrer chez moi.»

Après un petit débat sur l’événement, les gars espéraient que Parton ne mentirait pas à ce sujet.

« C’est vrai! Je jure que c’est vrai », leur a-t-elle dit, en disant qu’elle« a appris quelque chose ce soir-là ».

«J’ai pensé que si cela m’arrivait à nouveau, j’abandonnerais définitivement», dit-elle avec un sourire. «Je préférerais être mâché par un garçon plutôt qu’un ours!